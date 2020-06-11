Курортный сезон
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Крымским пляжам приказали быть готовыми к приему отдыхающих до 1 июля
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Готовность пляжей в Республике Крым должна быть обеспечена до 1 июля.
Об этом сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
«Полная готовность пляжей должна быть до 1 июля. К этой дате должны быть проведены все работы, выверены все механизмы, проведены анализы и необходимые обследования, в том числе обследование дна, налажена работа спасателей. Это очень важно для безопасности гостей. Поэтому к этой дате основная часть пляжей должна быть готова», – цитирует Волченко пресс-служба министерства.
По его словам, пляжи, которые уже подготовлены для отдыха и получили документы, могут начать принимать отдыхающих раньше. Министр обратил внимание, что в первую очередь важно завершить подготовку самых популярных объектов, в частности на Южном берегу Крыма и в Евпатории.
Волченко добавил, что в качестве дополнительной меры поддержки бизнесу Совет министров Крыма продлил действие паспортов пляжей, выданных пользователям в 2019 году. Пользователи обязаны обеспечить все условия для безопасного использования водного объекта.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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