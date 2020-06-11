Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе разрешат работу кино и ресторанов: подробности ● Выпускники российских школ получат аттестаты без экзаменов ● Больница и семейные очаги: где выявлены новые заражения в Крыму ● 90-летняя бабушка в Севастополе заразилась COVID-19 ● Несколько человек в реанимации: в Крыму рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом
Крымчан начнут пускать в Севастополь без пропусков
С 15 июня выезд из Севастополя будет свободным, не надо будет предъявлять никаких пропусков. Въезд в город для жителей Севастополя и Крыма также будет без ограничений.
Такое решение принято на заседании оперативного штаба.
«Контролировать продолжим въезд, но для жителей Севастополя и республики Крым достаточно предъявить любой документ, подтверждающий проживание здесь. Если нет регистрации и никаких документов, то достаточно будет либо рабочего удостоверения, либо пропуска, которые выдавались для работы в период самоизоляции», - уточнил врио губернатора Михаил Развожаев.
При этом порядок въезда для граждан из других субъектов РФ сохраняется. Необходим пропуск в виде QR-кода и справка об отсутствии COVID-19.
Как сообщалось ранее, система экспресс-тестирования работает на въезде в город с 1 июня.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму сделали ошибку в слове «Россия», чиновник будет жестко наказан. Вывешенный в центре Алушты поздравительный баннер, на котором слово «Россия» было написано с одной буквой «с», заменен.
Госдеп США представил доклад о свободе религии в Крыму. Государственный департамент США обнародовал доклад о ситуации со свободой вероисповедания в мире в 2019 году, в котором также упоминается Крым.
Аксенов еще раз разъяснил что имел в виду в указе об отмене режима повышенной готовности. Глава Республики Крым Сергей Аксенов дал дополнительные разъяснения в части поправок в Указ № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» в связи с тем, что у граждан возникает много вопросов по снятию ограничительных мер.
«Отдать мост и сдаться Украине»: что Ефремов говорил о Крыме. По решению суда заслуженный артист России Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП в Москве, помещен под домашний арест.
В Севастополе разрешат работу кино и ресторанов: подробности
В Севастополе ослабили ограничения, которые действовали в городе из-за пандемии коронавируса.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Проблем с пресной водой в Крыму скоро не будет
Новые водозаборы обеспечат Симферополь дополнительными объемами пресной воды.
Аксенов объявил об отмене режима самоизоляции в Крыму
В Крыму с 15 июня будет отменен режим самоизоляции для всех категорий граждан.
9 июня
Кому и что в Крыму нельзя: Аксенов внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности
вчера
Больница и семейные очаги: где выявлены новые заражения в Крыму
За минувшие сутки в Крыму выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом, из них 15 – в Евпаторийской городской больнице.