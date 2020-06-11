Крым накроет «черноморская депрессия»

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К Крымскому полуострову приближается «черноморская циклоническая депрессия», которая принесет в регион сильные ливни и похолодание.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С завтрашнего дня начнет усиливаться «черноморская циклоническая депрессия». Ожидается формирование более значимых массивов кучевых облаков с грозами в дневные часы. Под таким влиянием температура начнет понижаться: ночью 12 июня – не выше +13…+18, днем - +22…+27», - предупредил синоптик.

По его данным, уже в пятницу большую часть республику зальет дождями. Осадки захватят 90-95% территории. Аналогичные показатели ожидаются и в выходные дни.Такая погода продержится до середины следующей недели, после чего температура вновь начнет повышаться.

«К середине следующей недели столбики термометров будут варьироваться в диапазоне +25…+30 и выше. Это не похолодание. Циклоническая депрессия вернет температурный режим в рамки климатической нормы. До конца июня прогноз позитивный», - сказал Тишковец.

Эксперт отметил, что прошлая неделя и начало этой в Крыму были аномально жаркими.

За этот период в Симферополе установили четыре температурных рекорда.

«8 июня рекорд был настолько значительным, что примерно такая же температура 8 июня наблюдалась в далеком 1900 году, когда было ровно +33 градуса, а в этот раз в Симферополе отмечалось 34,4», - добавил он.

Депрессией в метеорологии называется область сравнительно низкого атмосферного давления.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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