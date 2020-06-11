Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Прием пациентов в поликлиниках Крыма будут возобновлять поэтапно ● Резкий рост: в Крыму 25 новых случаев коронавирусной инфекции ● Аксенов еще раз разъяснил что имел в виду в указе об отмене режима повышенной готовности ● Пострадавшему от пандемии бизнесу в Крыму пообещали четыре млрд рублей ● В обсерваторы Крыма направили еще 68 человек с Украины и из аэропорта
Компания-перевозчик открывает продажи билетов в Крым по новым маршрутам
Оператор железнодорожных перевозок в Крым – компания «ГрандСервисЭкспресс» (ГСЭ) – запускает поезда по новым маршрутам с конца июня.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Компания-перевозчик готовится к работе на новых направлениях. Летом текущего года поезда «Таврия» свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом, также поезда будут отправляться из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно. Продажи билетов открываются до конца дня 11 июня 2020 года. В составе поездов купейные и плацкартные вагоны», – говорится в сообщении.
Поезда из Симферополя в Екатеринбург начнут ходить с 28 июня, в обратном направлении – с 3 июля. Из столицы Крыма в Кисловодск первый рейс запланирован на 1 июля. «В поездах строго соблюдаются нормы санитарной защиты, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора», – добавили в пресс-службе.
На конец апреля был запланирован запуск железнодорожного сообщения между Крымом и рядом регионов России, но из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции планы пришлось изменить.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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