Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.2
воздух +27
море +19

Коронавирус в Крыму

Компания-перевозчик открывает продажи билетов в Крым по новым маршрутам

13:35 четверг, 11 июня 2020

Оператор железнодорожных перевозок в Крым – компания «ГрандСервисЭкспресс» (ГСЭ) – запускает поезда по новым маршрутам с конца июня.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Компания-перевозчик готовится к работе на новых направлениях. Летом текущего года поезда «Таврия» свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом, также поезда будут отправляться из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно. Продажи билетов открываются до конца дня 11 июня 2020 года. В составе поездов купейные и плацкартные вагоны», – говорится в сообщении.

Поезда из Симферополя в Екатеринбург начнут ходить с 28 июня, в обратном направлении – с 3 июля. Из столицы Крыма в Кисловодск первый рейс запланирован на 1 июля. «В поездах строго соблюдаются нормы санитарной защиты, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора», – добавили в пресс-службе.

На конец апреля был запланирован запуск железнодорожного сообщения между Крымом и рядом регионов России, но из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции планы пришлось изменить.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма возвращают жителям льготный проезд в общественном транспорте. Бесплатный проезд в общественном транспорте для льготных категорий граждан возобновится с 15 июня.

Разбор разметки: в Ялте оценили недостатки новой схемы движения. Новую комплексную схему организации дорожного движения в Большой Ялте пришлось лично проверять ялтинским чиновникам после массы жалоб местных жителей.

Трасса «Таврида» обрастет придорожной инфраструктурой только в следующем году. Инвестсоглашения по строительству АЗС и многофункциональных зон вдоль трассы «Таврида» находятся в процессе реализации.

Власти Ялты создали совет по вопросам безопасности дорожного движения. Новый консультативно-совещательный орган – совет по вопросам безопасности дорожного движения – создан при администрации Ялты.

Курортный сезон
Власти Ялты разрешили купаться в море с 1 июля

Власти Ялты разрешили купаться в море с 1 июля

Купальный сезон в Ялте официально стартует 1 июля.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
Аксенов еще раз разъяснил что имел в виду в указе об отмене режима повышенной готовности

Аксенов еще раз разъяснил что имел в виду в указе об отмене режима повышенной готовности

Глава Республики Крым Сергей Аксенов дал дополнительные разъяснения в части поправок в Указ № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» в связи с тем, что у граждан возникает много вопросов по снятию ограничительных мер.

Курортный сезон
Интернет-мошенники продавали фейковые путевки в Крымские санатории

Интернет-мошенники продавали фейковые путевки в Крымские санатории

Интернет-мошенники реализовывали несуществующие путевки в один из крупных санаториев Алушты.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации