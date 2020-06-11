Компания-перевозчик открывает продажи билетов в Крым по новым маршрутам

Оператор железнодорожных перевозок в Крым – компания «ГрандСервисЭкспресс» (ГСЭ) – запускает поезда по новым маршрутам с конца июня.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Компания-перевозчик готовится к работе на новых направлениях. Летом текущего года поезда «Таврия» свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом, также поезда будут отправляться из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно. Продажи билетов открываются до конца дня 11 июня 2020 года. В составе поездов купейные и плацкартные вагоны», – говорится в сообщении.

Поезда из Симферополя в Екатеринбург начнут ходить с 28 июня, в обратном направлении – с 3 июля. Из столицы Крыма в Кисловодск первый рейс запланирован на 1 июля. «В поездах строго соблюдаются нормы санитарной защиты, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора», – добавили в пресс-службе.

На конец апреля был запланирован запуск железнодорожного сообщения между Крымом и рядом регионов России, но из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции планы пришлось изменить.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма возвращают жителям льготный проезд в общественном транспорте. Бесплатный проезд в общественном транспорте для льготных категорий граждан возобновится с 15 июня.

Разбор разметки: в Ялте оценили недостатки новой схемы движения. Новую комплексную схему организации дорожного движения в Большой Ялте пришлось лично проверять ялтинским чиновникам после массы жалоб местных жителей.

Трасса «Таврида» обрастет придорожной инфраструктурой только в следующем году. Инвестсоглашения по строительству АЗС и многофункциональных зон вдоль трассы «Таврида» находятся в процессе реализации.

Власти Ялты создали совет по вопросам безопасности дорожного движения. Новый консультативно-совещательный орган – совет по вопросам безопасности дорожного движения – создан при администрации Ялты.