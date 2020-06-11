Общество
Какой сегодня праздник 11 июня
фото © pixabay.com
Сегодня, 11 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Праздник Тела и Крови Христовых
Фото toberlin.ru
Праздник Тела и Крови Христовых (Corpus Christi) отмечается ежегодно в четверг после Троицы и является торжественным празднованием священной евхаристии (Holy Eucharist) по сравнению с ежедневной святой Мессой.
Католическая церковь рассматривает евхаристию (таинство причащения) как священный дар, оставленный Христом своей церкви, установленный во время последней вечери. Жертва, принесенная Иисусом под видом хлеба и вина в Иерусалимской горнице, — это своеобразная «форма», в которую жертва крестная облекается в жизни Церкви. Святое причастие — это участие верующих в жертве Христа, которое помогает нам уподобиться Сыну Божьему.
Общероссийский день рассеянного склероза
Фото www.miloserdie.ru
11 июня отмечается Общероссийский день рассеянного склероза – заболевания, вызванного поражением нервных волокон в результате сбоя в иммунной системе человека.
Рассеянный склероз приводит к утрате полноценной функциональности человеческого организма, сбоям в неврологии и поведении человека. Это серьезное заболевание способно поразить не только в преклонном возрасте, но и в период активной жизни, когда человек, казалось бы, полон сил и здоровья.
Впервые День рассеянного склероза был проведен в 2010 году. С того момента он проводится ежегодно. В нем принимают участие многие медицинские учебные заведения, медицинские научно-исследовательские институты и центры, учреждения здравоохранения. На многочисленных форумах, лекциях и других мероприятиях научного и просветительского характера обсуждаются вопросы профилактики, раннего выявления и способов лечения рассеянного склероза (точнее способов предотвращения его дальнейшего развития).
Феодосия Колосяница
Народный праздник «Феодосия Колосяница» отмечается 11 июня (по старому стилю - 29 мая). В этот день верующие православной церкви чтут память преподобномученицы Феодосии Константинопольской, девы. Название «Колосяница» праздник получил за то, что с этого дня начинает колоситься рожь. Если это произошло, значит пришел срок для посева гречихи. Отсюда еще одно название дня - «Гречишница». День в народе также звался «Феодосия», «Рыскунья», «Колосава».
Также сегодня, 11 июня, отмечают такие праздники:
- День памяти святого праведного Иоанна Устюжского, Христа ради юродивого
- День неукротимой страсти
- Международный день розового вина
- День поиска новой звезды
- День немецкого шоколадного торта (National German Chocolate Cake Day) в США
- День студента в Гондурасе
- День кукурузы в початках (Corn On The Cob Day) в США
- День памяти шахтеров (День Уильяма Дэвиса) в Канаде
- День военно-морских сил Бразилии
- День короля Камехамеха (King Kamehameha Day) на Гавайских островах
- Праздник святого Виллайброрда в Люксембурге
- День святого апостола Варнавы на Кипре
Сегодня именины празднуют: Иван, Константин, Феодосия, Федот, Александр, Андрей, Варлаам, Мария, Фаина.
Что происходило 11 июня в прошлые годы
1125 - крестоносцы одержали победу над сельджуками в битве при Азазе.
1453 - падение Византийской империи.
1496 - Христофор Колумб завершил свое второе путешествие, после чего впал в немилость испанской королевы из-за того, что так и не нашел путь в Китай.
1580 - испанскими конкистадорами основан Буэнос-Айрес.
1742 - Бенджамин Франклин изобрел кухонную плиту.
1842 - вышла в свет поэма Николая Гоголя «Мертвые души».
1921 - на Украине объявлено начало борьбы с беспризорностью.
1939 - президент США Рузвельт впервые угостил будущую королеву Англии Елизавету II хот-догом.
1940 - Новая Зеландия, Австралия и Южноафриканский союз объявили войну Италии.
1965 - английская королева Елизавета наградила музыкантов группы «Битлз» орденом Британской империи.
1965 - Совет Министров Украины утвердил положение о создании Донецкого государственного университета (ныне ДонНУ).
1982 - на экраны США вышел фильм Стивена Спилберга «Инопланетянин». Доходы от проката и продажи видеокассет превысили 700 млн. долларов.
1990 - Верховная Рада Украины приняла решение о введении нового порядка исчисления времени (с тех пор на Украине время на час отличается от московского, что более соответствует часовым поясам).
2003 - в Египте родился двухголовый и шестиногий теленок.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 11 июня. Какие праздники будут завтра?
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