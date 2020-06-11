Какой сегодня праздник 11 июня

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Сегодня, 11 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Праздник Тела и Крови Христовых

Фото toberlin.ru

Праздник Тела и Крови Христовых (Corpus Christi) отмечается ежегодно в четверг после Троицы и является торжественным празднованием священной евхаристии (Holy Eucharist) по сравнению с ежедневной святой Мессой.

Католическая церковь рассматривает евхаристию (таинство причащения) как священный дар, оставленный Христом своей церкви, установленный во время последней вечери. Жертва, принесенная Иисусом под видом хлеба и вина в Иерусалимской горнице, — это своеобразная «форма», в которую жертва крестная облекается в жизни Церкви. Святое причастие — это участие верующих в жертве Христа, которое помогает нам уподобиться Сыну Божьему.

Общероссийский день рассеянного склероза

Фото www.miloserdie.ru

11 июня отмечается Общероссийский день рассеянного склероза – заболевания, вызванного поражением нервных волокон в результате сбоя в иммунной системе человека.

Рассеянный склероз приводит к утрате полноценной функциональности человеческого организма, сбоям в неврологии и поведении человека. Это серьезное заболевание способно поразить не только в преклонном возрасте, но и в период активной жизни, когда человек, казалось бы, полон сил и здоровья.

Впервые День рассеянного склероза был проведен в 2010 году. С того момента он проводится ежегодно. В нем принимают участие многие медицинские учебные заведения, медицинские научно-исследовательские институты и центры, учреждения здравоохранения. На многочисленных форумах, лекциях и других мероприятиях научного и просветительского характера обсуждаются вопросы профилактики, раннего выявления и способов лечения рассеянного склероза (точнее способов предотвращения его дальнейшего развития).

Феодосия Колосяница

Народный праздник «Феодосия Колосяница» отмечается 11 июня (по старому стилю - 29 мая). В этот день верующие православной церкви чтут память преподобномученицы Феодосии Константинопольской, девы. Название «Колосяница» праздник получил за то, что с этого дня начинает колоситься рожь. Если это произошло, значит пришел срок для посева гречихи. Отсюда еще одно название дня - «Гречишница». День в народе также звался «Феодосия», «Рыскунья», «Колосава».

Также сегодня, 11 июня, отмечают такие праздники:

- День памяти святого праведного Иоанна Устюжского, Христа ради юродивого

- День неукротимой страсти

- Международный день розового вина

- День поиска новой звезды

- День немецкого шоколадного торта (National German Chocolate Cake Day) в США

- День студента в Гондурасе

- День кукурузы в початках (Corn On The Cob Day) в США

- День памяти шахтеров (День Уильяма Дэвиса) в Канаде

- День военно-морских сил Бразилии

- День короля Камехамеха (King Kamehameha Day) на Гавайских островах

- Праздник святого Виллайброрда в Люксембурге

- День святого апостола Варнавы на Кипре

Сегодня именины празднуют: Иван, Константин, Феодосия, Федот, Александр, Андрей, Варлаам, Мария, Фаина.

Что происходило 11 июня в прошлые годы

1125 - крестоносцы одержали победу над сельджуками в битве при Азазе.

1453 - падение Византийской империи.

1496 - Христофор Колумб завершил свое второе путешествие, после чего впал в немилость испанской королевы из-за того, что так и не нашел путь в Китай.

1580 - испанскими конкистадорами основан Буэнос-Айрес.

1742 - Бенджамин Франклин изобрел кухонную плиту.

1842 - вышла в свет поэма Николая Гоголя «Мертвые души».

1921 - на Украине объявлено начало борьбы с беспризорностью.

1939 - президент США Рузвельт впервые угостил будущую королеву Англии Елизавету II хот-догом.

1940 - Новая Зеландия, Австралия и Южноафриканский союз объявили войну Италии.

1965 - английская королева Елизавета наградила музыкантов группы «Битлз» орденом Британской империи.

1965 - Совет Министров Украины утвердил положение о создании Донецкого государственного университета (ныне ДонНУ).

1982 - на экраны США вышел фильм Стивена Спилберга «Инопланетянин». Доходы от проката и продажи видеокассет превысили 700 млн. долларов.

1990 - Верховная Рада Украины приняла решение о введении нового порядка исчисления времени (с тех пор на Украине время на час отличается от московского, что более соответствует часовым поясам).

2003 - в Египте родился двухголовый и шестиногий теленок.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 11 июня. Какие праздники будут завтра?

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