Интернет-мошенники продавали фейковые путевки в Крымские санатории

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Интернет-мошенники реализовывали несуществующие путевки в один из крупных санаториев Алушты.

Полиции стало известно о случае обмана на сумму 35 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В ходе проверки было установлено, что потерпевший заключил договор в электронной форме на организацию отдыха в Крыму. После перевода средств сайт туроператора перестал функционировать.

«Сайт прекратил существование, связь с лже-агентством отсутствует, – сообщили в пресс-службе ведомства. – Оперативно-розыскные мероприятия показали, что банковский счет, оформленный через подставных лиц, в течение минувших нескольких дней, возможно, уже мог быть использован в мошеннических действиях, совершенных на территории России».

МВД по Республике Крым предостерегает граждан от перечисления авансовых платежей за любые товары и услуги на неизвестных сайтах или в пользу неизвестных лиц. В настоящее время две трети всех зарегистрированных фактов мошенничества на территории крымского полуострова совершаются в дистанционной форме, как правило, с использованием подставных интернет-сайтов и социальных сетей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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