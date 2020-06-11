Власть
Госдеп США представил доклад о свободе религии в Крыму
Государственный департамент США обнародовал доклад о ситуации со свободой вероисповедания в мире в 2019 году, в котором также упоминается Крым.
Как утверждают авторы доклада, на полуострове «продолжаются преследования и запугивания представителей религиозных меньшинств, членов Православной церкви Украины и крымских татар-мусульман».
«Оккупационные власти продолжали подвергать крымских татар-мусульман тюремному заключению и задержанию, особенно если власти якобы подозревали их в причастности к мусульманской политической организации Хизб ут-Тахрир, которая запрещена в России», – говорится в документе.
По словам авторов доклада, религиозные и правозащитные организации «продолжали сообщать о попытках российских СМИ вызвать подозрения и страх у некоторых религиозных групп, особенно у крымскотатарских мусульман, которых СМИ неоднократно обвиняли в связях с исламистскими группировками.
«Правительство США продолжало осуждать запугивание христианских и мусульманских религиозных групп российскими оккупационными властями в Крыму и привлекать международное внимание к религиозным злоупотреблениям... Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать свободу вероисповедания в Крыму и оказывать давление на оккупационные власти, чтобы они вернули конфискованное имущество и освободили заключенных, осужденных за их религиозные или политические убеждения», – заявили в Госдепе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Отдать мост и сдаться Украине»: что Ефремов говорил о Крыме. По решению суда заслуженный артист России Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП в Москве, помещен под домашний арест.
Атаман Акимов опасается запрета на общественную деятельность в Крыму. Полиция в Крыму составила и вручила административный протокол атаману общественной организации «Крымское казачество» Сергею Акимову.
В Севастополе дан старт кампании выборов губернатора. Депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли постановление о назначении досрочных выборов губернатора. Датой выборов официально назначено 13 сентября.
На крымские избирательные участки закупают термометры. На обеспечение санитарной безопасности во время голосования по вопросу внесения поправок в российскую Конституцию Крым получил 124 миллиона рублей.
Власти Ялты разрешили купаться в море с 1 июля
Купальный сезон в Ялте официально стартует 1 июля.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Аксенов еще раз разъяснил что имел в виду в указе об отмене режима повышенной готовности
Глава Республики Крым Сергей Аксенов дал дополнительные разъяснения в части поправок в Указ № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» в связи с тем, что у граждан возникает много вопросов по снятию ограничительных мер.
Аксенов объявил об отмене режима самоизоляции в Крыму
В Крыму с 15 июня будет отменен режим самоизоляции для всех категорий граждан.
вчера
Кому и что в Крыму нельзя: Аксенов внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности
вчера
Интернет-мошенники продавали фейковые путевки в Крымские санатории
Интернет-мошенники реализовывали несуществующие путевки в один из крупных санаториев Алушты.