Госдеп США представил доклад о свободе религии в Крыму

Государственный департамент США обнародовал доклад о ситуации со свободой вероисповедания в мире в 2019 году, в котором также упоминается Крым.

Как утверждают авторы доклада, на полуострове «продолжаются преследования и запугивания представителей религиозных меньшинств, членов Православной церкви Украины и крымских татар-мусульман».

«Оккупационные власти продолжали подвергать крымских татар-мусульман тюремному заключению и задержанию, особенно если власти якобы подозревали их в причастности к мусульманской политической организации Хизб ут-Тахрир, которая запрещена в России», – говорится в документе.

По словам авторов доклада, религиозные и правозащитные организации «продолжали сообщать о попытках российских СМИ вызвать подозрения и страх у некоторых религиозных групп, особенно у крымскотатарских мусульман, которых СМИ неоднократно обвиняли в связях с исламистскими группировками.

«Правительство США продолжало осуждать запугивание христианских и мусульманских религиозных групп российскими оккупационными властями в Крыму и привлекать международное внимание к религиозным злоупотреблениям... Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать свободу вероисповедания в Крыму и оказывать давление на оккупационные власти, чтобы они вернули конфискованное имущество и освободили заключенных, осужденных за их религиозные или политические убеждения», – заявили в Госдепе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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