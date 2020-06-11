Экс-премьер Крыма оценил риск военного конфликта из-за воды

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Бывший глава крымского правительства Сергей Куницын полагает, что «Россия может пойти на военную эскалацию для обеспечения Крыма днепровской водой».

«Россия может пойти на некие действия, военную эскалацию. Херсон им не нужен, им нужно Каховское море и шлюзы в районе Таврийска и Каховки, потому что без этого воду в Крым не подашь. На этот аспект надо обращать серьезное внимание, потому что мы уже убедились и по Крыму, и по Донбассу... Тогда тоже никто не ожидал, но это произошло. Надо быть наготове», – цитируют Куницына СМИ.

По его мнению, ситуация с водой в Крыму «критическая», и «решить эту проблему без Украины невозможно».

«Объективно такого объема воды не существует. Они не могут, как в Сингапуре, потратить 100 миллиардов долларов на то, чтобы опреснять (морскую) воду», – полагает Куницын.

Ранее глава Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль заявил, что в республике пока не обсуждается ведение почасовых графиков подачи воды. В то же время он призвал крымчан и гостей полуострова учиться экономно использовать воду.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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