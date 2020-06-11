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Эксперты предупредили о скором росте тарифов операторов связи

18:14 четверг, 11 июня 2020

Операторы связи готовятся к пересмотру тарифов.

При этом лидеры рынка пока не объявляют об этом, но некоторые игроки и аналитики прогнозируют рост на уровне 5–15% в 2020 году, сообщили «Известия». 

«Выручка компаний от оказания телекоммуникационных услуг населению за четыре месяца 2020-го, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилась на 2,6% – до 116,4 млрд рублей. Такие данные приводит Росстат в своем отчете о социально-экономическом положении России с января по апрель. Самое заметное падение пришлось на первый «карантинный» месяц – апрель. Тогда выручка телеком-компаний снизилась на 4%», – пишет издание.

Из-за падения выручки в телеком-сфере расценки поднимутся у мобильных операторов, провайдеров, операторов спутниковой связи. Рост тарифов на услуги связи в этом году может достичь 5–10% во второй половине года, заявил директор по развитию и управлению продуктами оператора Danycom Петр Кушиков.

Существуют предпосылки для роста тарифов и на услуги проводной связи, отметил генеральный директор телеком-компании ОБИТ Андрей Гук. Другие операторы пока говорят, что стремятся сдерживать цены на свои услуги из-за высокой конкуренции и снижения платежеспособности населения, сообщили в Tele2, «Ростелекоме», «Акадо Телекоме» и «Алмателе».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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