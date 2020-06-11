Эксперты предупредили о скором росте тарифов операторов связи

Операторы связи готовятся к пересмотру тарифов.

При этом лидеры рынка пока не объявляют об этом, но некоторые игроки и аналитики прогнозируют рост на уровне 5–15% в 2020 году, сообщили «Известия».

«Выручка компаний от оказания телекоммуникационных услуг населению за четыре месяца 2020-го, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилась на 2,6% – до 116,4 млрд рублей. Такие данные приводит Росстат в своем отчете о социально-экономическом положении России с января по апрель. Самое заметное падение пришлось на первый «карантинный» месяц – апрель. Тогда выручка телеком-компаний снизилась на 4%», – пишет издание.

Из-за падения выручки в телеком-сфере расценки поднимутся у мобильных операторов, провайдеров, операторов спутниковой связи. Рост тарифов на услуги связи в этом году может достичь 5–10% во второй половине года, заявил директор по развитию и управлению продуктами оператора Danycom Петр Кушиков.

Существуют предпосылки для роста тарифов и на услуги проводной связи, отметил генеральный директор телеком-компании ОБИТ Андрей Гук. Другие операторы пока говорят, что стремятся сдерживать цены на свои услуги из-за высокой конкуренции и снижения платежеспособности населения, сообщили в Tele2, «Ростелекоме», «Акадо Телекоме» и «Алмателе».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Вокруг крымской «Массандры» происходят странные вещи. В конце мая Госсовет РК принял решение «Массандру» приватизировать. Производственно-аграрное объединение включает 8 винодельческих хозяйств, которым принадлежит 11 тысяч га земли, из них около 4 тысяч га заняты виноградниками.

В Крыму пообещали потратить 21 млрд на соцподдержку населения. В Республике Крым в текущем году планируется направить 21,7 миллиарда рублей на финансирование отрасли социальной поддержки населения.

Кассовые назначения по доходам Крыма недовыполнены на 1,4 млрд рублей. Кассовые назначения по доходам Крыма за 5 месяцев недовыполнены на 7,7% или 1,4 миллиарда рублей, утверждает министр финансов Крыма Ирина Кивико.

В Крыму продолжается неразбериха с выплатами на детей: денег нет, заявки пропадают. Власти республики решили оказать материальную помощь каждому крымчанину в возрасте от 16 до 18 лет не зависимо от места учебы.