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Власть

Должностные лица попали под следствие из-за убийства ребенка в Крыму

07:41 четверг, 11 июня 2020
Должностные лица попали под следствие из-за убийства ребенка в Крыму

фото © Новости Крыма

Следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц органов системы профилактики в Ленинском районе, из-за бездействия которых произошло убийство шестилетней девочки.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Установлено, что мать девочки злоупотребляла спиртными напитками в присутствии детей, в связи с чем неоднократно привлекалась комиссией по делам несовершеннолетних к административной ответственности. Вместе с тем, повторяющиеся нарушения по ненадлежащему исполнению родительских обязанностей остались без внимания и реагирования органов системы профилактики, – сообщила Постнова. – При наличии тревожных сведений многодетная семья, находящаяся в социально опасном положении, на учет не была поставлена, профилактические мероприятия не проводились».

Уголовное дело возбуждено по факту халатности должностных лиц (часть 2 статьи 293 УК РФ). Следствием будет дана оценка работе всей цепочки должностных лиц органов системы профилактики, которые в силу своих полномочий были обязаны принимать незамедлительные меры реагирования.

Также следствие совместно с органами прокуратурой установило, что убийца девочки вел асоциальный образ жизни и регулярно злоупотреблял алкоголем. «39-летний мужчина был ранее неоднократно судим за различные преступления – кражи, угрозу убийством, покушение на изнасилование, последний раз освободившись из колонии в мае 2019 года, – уточнила Постнова. – При этом сотрудниками полиции меры к процессуальному оформлению такого поведения и постановке лица под административный надзор не принимались, что повлекло формирование у него мнения о бесконтрольности и стало одной из причин совершения им в состоянии алкогольного опьянения особо тяжких преступлений в отношении ребенка».

Поздним вечером 31 мая от жительницы поселка Ленино поступило сообщение об исчезновении ее шестилетней внучки, которая днем с отцом и его друзьями отправилась на рыбалку. Днем 1 июня тело девочки было найдено на дне Северо-Крымского канала недалеко от места, где ее видели в последний раз.

Жителю Ленинского района было предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки. Он арестован судом на период предварительного следствия – до 1 августа. Также был задержан отец девочки. Суд ему избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Он подозревается в оставлении ребенка в опасности.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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