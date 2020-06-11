Больница и семейные очаги: где выявлены новые заражения в Крыму

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За минувшие сутки в Крыму выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом, из них 15 – в Евпаторийской городской больнице.

Об этом сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков.

«15 случаев выявлено в Евпатории. Это 12 контактных по очагу в терапевтическом отделении Евпаторийской горбольницы – два сотрудника и 10 пациентов отделения. Очаг был определен в начале июня, все контактные лица – 22 сотрудника и 53 пациента – были помещены в обсерватор на базе этого отделения. Три случая в этой же больнице. Двое больных находились с признаками ОРВИ, один – с внебольничной пневмонией», – рассказал Крутиков.

Также пять случаев зафиксировано в Красногвардейском районе. Все заболевшие – из числа контактных лиц по ранее выявленному семейному очагу. Все они находились в обсерваторе, при подтверждении теста на коронавирус переведены в 7 городскую больницу Симферополя.

Два случая выявлены в крымской столице: один пациент – контактный из Красногвардейского района, проживающий в Симферополе, второй – контактный по ранее выявленному очагу.

Один случай заражения обнаружен в Черноморском районе, выявлен при скрининговом обследовании сотрудников предприятия. По данному случаю проводится эпидрасследование, устанавливается круг контактных лиц.

Также по одному зараженному выявлено в Бахчисарайском районе и Феодосии. В первом случае вирус обнаружен у пациента с внебольничной пневмонией, во втором – у контактного лица по ранее выявленному очагу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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