Аксенов еще раз разъяснил что имел в виду в указе об отмене режима повышенной готовности

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов дал дополнительные разъяснения в части поправок в Указ № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» в связи с тем, что у граждан возникает много вопросов по снятию ограничительных мер.

Так, согласно данному Указу, с 15 июня на территории Республики Крым полностью отменяется режим самоизоляции для всех категорий граждан, а также отменяется обязательная обсервация для приезжающих на территорию полуострова из других субъектов Российской Федерации. При этом обязательная обсервация сохраняется для граждан, въезжающих в Крым с территории Украины.

Кроме того, Сергей Аксенов проинформировал, что въезжающие в Крым граждане не обязаны сдавать тест на коронавирус, однако термометрия, осмотр на выявление внешних признаков ОРВИ будут осуществляться и далее в полном объеме в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на Крымском мосту.

«Также обязательным остается масочный режим в общественном транспорте и местах массового скопления людей. Общественный транспорт с 15 июня начнет функционировать по графику, установленному до ограничительных мер. Вместе с этим возобновляется бесплатный проезд в общественном транспорте для льготных категорий граждан. Также с 15 июня смогут работать в обычном режиме детские сады», - написал глава Крыма.

Кроме того, по словам Сергея Аксенова, с 15 июня смогут возобновить работу следующие объекты и направления деятельности: все объекты общественного питания, музеи, ледовые площадки, открытые бассейны, залы для бокса, поля для гольфа, индивидуальные тренировки в тренажерных залах и фитнес-клубах, детские аттракционы на открытом воздухе, площадки для пикников, солярии, а также салоны для снижения веса и похудения. Те виды досуга и предпринимательства, которые не вошли в этот перечень или не были отменены в предыдущих редакциях Указа, пока остаются недоступными. Также остаются под запретом массовые мероприятия.

«Что касается туристической отрасли, хочу отметить, что объекты размещения уже доступны для бронирования как крымчанами, так и россиянами из других субъектов. При этом размещение для граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, возможно с 15 июня, для всех остальных – с 1 июля», - отметил глава республики.

По мнению Сергея Аксенова, на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная и контролируемая, что позволяет принимать такие решения, но тем не менее, продолжается наращивание потенциала системы здравоохранения, чтобы быть готовыми к любому сценарию.

В завершение он подчеркнул, что работа всех разрешенных видов деятельности будет осуществляться в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. Беспрекословное выполнение всех санитарных требований будет на особом контроле.

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