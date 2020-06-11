Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Несколько человек в реанимации: в Крыму рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом ● Компания-перевозчик открывает продажи билетов в Крым по новым маршрутам ● Прием пациентов в поликлиниках Крыма будут возобновлять поэтапно ● Резкий рост: в Крыму 25 новых случаев коронавирусной инфекции ● Аксенов еще раз разъяснил что имел в виду в указе об отмене режима повышенной готовности
90-летняя бабушка в Севастополе заразилась COVID-19
В Севастополе на утро 11 июня зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.
Заразилась девяностолетняя бабушка, которая контактировала с родственниками из Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе правительства.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 178 человек. Выздоровели 151 человек, 3 человека скончались.
На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 102 человека, в городской больнице № 9 –92. Под наблюдением по месту жительства – 939 человек.
Как сообщалось ранее, в Крыму за сутки выявлено 25 новых случаев, причем большинство из них – в Евпатории, где зарегистрирован большой очаг в больнице.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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