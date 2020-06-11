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Коронавирус в Крыму

90-летняя бабушка в Севастополе заразилась COVID-19

В Севастополе на утро 11 июня зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

Заразилась девяностолетняя бабушка, которая контактировала с родственниками из Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе правительства.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 178 человек. Выздоровели 151 человек, 3 человека скончались.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 102 человека, в городской больнице № 9 –92. Под наблюдением по месту жительства – 939 человек.

Как сообщалось ранее, в Крыму за сутки выявлено 25 новых случаев, причем большинство из них – в Евпатории, где зарегистрирован большой очаг в больнице.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма отменили платную обсервацию для приезжих. Глава Республики Крым Сергей Аксенов отменил норму о том, что жители регионов России, прибывающие на полуостров без уважительной причины, обязаны оплачивать пребывание в обсерваторе за свой счет.

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Работники «скорой» в Керчи заявили об отсутствии коронавирусных доплат. Большинство сотрудников скорой медицинской помощи в Керчи не получили обещанные президентом России Владимиром Путиным и властями Крыма доплаты за работу в условиях коронавируса — от 20 000 до 35 000 рублей, сообщил депутат Керченского горсовета Константин Ерманов.

Очень вкусный, хотя и «неправильный», пирог с заливкой «клафути». Предлагаем вашему вниманию наш новый проект, посвященный простой еде из простых продуктов. Новые видео-рецепты с подробным описанием будут появляться каждую неделю.

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