90-летняя бабушка в Севастополе заразилась COVID-19

В Севастополе на утро 11 июня зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

Заразилась девяностолетняя бабушка, которая контактировала с родственниками из Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе правительства.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 178 человек. Выздоровели 151 человек, 3 человека скончались.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 102 человека, в городской больнице № 9 –92. Под наблюдением по месту жительства – 939 человек.

Как сообщалось ранее, в Крыму за сутки выявлено 25 новых случаев, причем большинство из них – в Евпатории, где зарегистрирован большой очаг в больнице.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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