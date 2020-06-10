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Общество

Зоозащитники зафиксировали в Крыму рост случаев выброса дельфинов на побережье

12:48 среда, 10 июня 2020

С начала года в Крыму уже зарегистрировано 416 выбросов морских млекопитающих на побережье полуострова, в то время как за весь 2019 год было зафиксировано всего 468 таких случаев.

Об этом сообщили в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

— За 5,5 месяцев мы зарегистрировали уже 416 выбросов морских млекопитающих на побережье полуострова. Для сравнения, за весь 2019 год — с января по декабрь — были зафиксированы выбросы 468 особей, — сообщили в Центре реабилитации дельфинов и подчеркнули, что с начала ведения мониторинга всего было зафиксировано более 1600 выбросов.

Помимо этого, в Росрыболовство был направлен запрос о количестве известных им случаев приловов дельфинов за этот же период. Выяснилось, что ведомство было проинформировано о прилове дельфина всего 1 раз.

Напомним, что согласно Правилам рыболовства по Азово-Черноморскому бассейну, в случае добычи запрещенных к вылову видов пользователи обязаны привести орудия в нерабочее состояние на сутки, покинуть район лова, отразить факт в судовом и промысловом журналах и передать эти данные в территориальные органы Росрыболовства.

Центр реабилитации дельфинов направил вопрос о возможности введения бортовых систем видеонаблюдения на промысловых судах.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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