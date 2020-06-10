Зеленский сделал заявление по России и Крыму

фото © Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он уверен в возвращении Крыма в Украину.

Об этом он сказал в интервью «Украинской правде».

«Стыдно будет российскому народу через несколько лет из-за того, что получилось. К сожалению это именно так. Без возвращения Крыма не будет единства и возможности нормально, честно, дружно общаться украинскому и российскому народу в будущих поколениях. Это невозможно», - сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что не знает, когда наладятся отношения между Украиной и Россией. Как ранее сообщалось, в конце мая Владимир Зеленский заявил, что пытался поднять крымский вопрос на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, однако не добился никакого результата.

«Я чувствую, что Россия не хочет оговаривать этот вопрос», - заявил он позже.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Суд прекратил полномочия советов двух муниципальных округов Севастополя. Севастопольский городской суд прекратил полномочия двух советов муниципальных округов – Ленинского и Гагаринского.

Кому и что в Крыму нельзя: Аксенов внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности. Глава Крыма Сергей Аксенов внес очередные изменения в собственный указ от 17 марта 2020 года No 63-У.

Пассажиропоток через границу Крым/Украина упал в 100 раз. Такие цифры приводят власти Украины.

Жительница Севастополя у администрации стоит в пикете против убийства. Светлана Талдина, руководитель центра помощи бездомным животным «Жизнь» стоит в одиночном пикете у здания правительства Севастополя с плакатом: «Прекратите направлять налоги севастопольцев из бюджета города на убийство бездомных животных.