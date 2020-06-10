Засуха может повлиять на добычу розовой соли в Крыму

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Озеро Сасык-Сиваш под Евпаторией, где добывают соль, окрасилось в не типичный для этого времени года ярко-розовый цвет.

Из-за продолжающейся на полуострове засухи может пострадать добыча розовой соли, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на коммерческого директора производственного кооператива «Галит» Алексея Турченко.

«Снижаются запасы рапы (соленой воды), то есть не будет основы для высадки соли», – сказал Турченко.

По его словам, период цветения зависит от погоды: если будет тепло, оно продолжится и осенью. С перепадами температуры цвет воды может меняться от бледно-персикового до ярко-кораллового. Местные жители в соцсетях пишут, что давно не видели Сасык-Сиваш таким ярким в это время года. Крымчане связывают это явление с засухой.

«Цветение озера – это естественный процесс, который происходит в конце весны и летом. Там появляется водоросль и начинает жизнедеятельность», – добавил Турченко.

Технологический процесс производства соли из морской воды длится весь год. Он включает сушку бассейнов, подготовку рапы. В конце мая, начале июня рапу перекачивают в садки, которые представляют собой ровные прямоугольники. Ученые установили, что розовый цвет рапе придает богатая бета-каротином одноклеточная водоросль Dunaliella Sallina. Вода выпаривается, а на дне остается слой соли до 11 см.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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