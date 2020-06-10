Власти Крыма возвращают жителям льготный проезд в общественном транспорте

Бесплатный проезд в общественном транспорте для льготных категорий граждан возобновится с 15 июня.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Принято решение о снятии с 15 июня ограничений, которые касались перевозки льготных категорий граждан. Это важное решение. В связи с этим прошу крымчан быть настороже и помнить, что болезнь все еще с нами, и именно люди старшего поколения являются особенно уязвимыми в такие периоды», – написал Аксенов.

Ранее сообщалось, что с 15 июня возобновят работу тренажерные залы при условии проведения индивидуальных занятий. Также крымские санатории смогут принимать крымчан и севастопольцев.

Режим повышенной готовности был введен в Крыму 17 марта 2020 года из-за распространения на полуострове COVID-19. Изначально были закрыты большинство предприятий, но постепенно власти смягчали режим, разрешая возобновить деятельность некоторым компаниям.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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