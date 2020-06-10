Власть
Власти Крыма возвращают жителям льготный проезд в общественном транспорте
Бесплатный проезд в общественном транспорте для льготных категорий граждан возобновится с 15 июня.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«Принято решение о снятии с 15 июня ограничений, которые касались перевозки льготных категорий граждан. Это важное решение. В связи с этим прошу крымчан быть настороже и помнить, что болезнь все еще с нами, и именно люди старшего поколения являются особенно уязвимыми в такие периоды», – написал Аксенов.
Ранее сообщалось, что с 15 июня возобновят работу тренажерные залы при условии проведения индивидуальных занятий. Также крымские санатории смогут принимать крымчан и севастопольцев.
Режим повышенной готовности был введен в Крыму 17 марта 2020 года из-за распространения на полуострове COVID-19. Изначально были закрыты большинство предприятий, но постепенно власти смягчали режим, разрешая возобновить деятельность некоторым компаниям.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Трасса «Таврида» обрастет придорожной инфраструктурой только в следующем году. Инвестсоглашения по строительству АЗС и многофункциональных зон вдоль трассы «Таврида» находятся в процессе реализации.
Власти Ялты создали совет по вопросам безопасности дорожного движения. Новый консультативно-совещательный орган – совет по вопросам безопасности дорожного движения – создан при администрации Ялты.
На дороге Судак - Новый Свет проведут аварийные противокамнепадные работы. С июня по конец сентября на автомобильной дороге Судак – Новый Свет проводятся аварийные противокамнепадные мероприятия и оборка горных склонов.
В Симферополе обещают убрать с улиц «украинские автобусы». В июле в Симферополе состоится долгожданный конкурс на определение муниципальных перевозчиков, после чего все частники обновят свой подвижной состав.
ЕС продлевает крымские санкции против России
Санкции предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из полуострова; инвестиции в Крым или Севастополь.
Подпольные раздевалки, ржавые лестницы и вонь: как Крым встретит первых туристов «коронавирусного» сезона фото
Крым текущим летом все-таки примет туристов. Правда, наводить лоск и порядок на улочках, набережных и пляжах приморских городов по традиции никто не торопится.
Курортный сезон
Новости курортного сезона
Аксенов объявил об отмене режима самоизоляции в Крыму
В Крыму с 15 июня будет отменен режим самоизоляции для всех категорий граждан.
23 часа назад
Кому и что в Крыму нельзя: Аксенов внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности
6 часов назад
Одна скончалась, семеро в тяжелом состоянии: сводка по COVID в Крыму
В Симферополе скончалась пациентка с коронавирусной инфекцией и вызванной ею пневмонией.