Власти Крыма объявили о всего лишь одном заболевшем за минувшие сутки

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За 9 июня на территории Республики Крым подтвержден 1 новый случай коронавирусной инфекции, выявленный активно при проведении противоэпидемиологических мероприятий.

Заболевший госпитализирован в инфекционный стационар, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 458 случаев новой коронавирусной инфекции, 33 из которых завозные из-за границы, 86 случая завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 320 случай при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 19 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Выздоровевших за весь период - 338 человек.

«Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров», - подчеркивают власти Крыма.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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