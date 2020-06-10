В Симферополе кассир обчистила магазин

В отдел полиции Симферополя поступило заявление от директора одного из продуктовых супермаркетов города о том, что в ходе инвентаризации обнаружена недостача в кассе на сумму 80 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В ходе проведенных мероприятий участковыми уполномоченными полиции по подозрению в совершении данного преступления была задержана ранее не судимая 23-летняя девушка — кассир магазина.

Подозреваемая чистосердечно призналась в совершении противоправных деяний. С ее слов, на протяжении некоторого времени она из кассы брала деньги небольшими суммами, которые впоследствии тратила по своему усмотрению.

Девушка возместила ущерб в полном объеме. Ей избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

Следственным отделом ОП №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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