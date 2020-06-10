Происшествия
В Симферополе 16-летний внук-наркоман обокрал бабушку
Симферопольскими полицейскими задержан парень, подозреваемый в краже у родной бабушки.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
В отдел полиции №3 «Центральный» города Симферополя обратилась 63-летняя местная жительница с заявлением о том, что неизвестный проник в ее квартиру и похитил мобильную и бытовую технику, причинив тем самым ущерб в 13 тысяч рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками по делам несовершеннолетних был задержан 16-летний внук потерпевшей, состоящий на учете в ОВД и неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и их употребление.
Молодой человек чистосердечно признался в совершении кражи. С его слов, все похищенное имущество он сдал в ломбард, а полученные деньги потратил на собственные нужды.
Следственными органами ОП №3 «Центральный» УМВД России по г.Симферополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанин расчленил любовника супруги и угнал его мопед. Кировский районный суд Республики Крым привлек к ответственности местного жителя за убийство соперника, совершенное в состоянии аффекта, и угон транспортного средства.
Ограбление по-крымски: мужчина стащил телефон во время драки. В Алуште правоохранители задержали местного жителя по подозрению в грабеже: мужчина обокрал своего знакомого во время драки с ним, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Симферопольская мошенница выманила у жительницы села 300 тысяч рублей. Средства были переданы в обмен на содействие в получении документов, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
В Крыму юбиляр получил на День рождения нож в грудь. Празднование 65-летия для жителя Красноперекопска закончилось поножовщиной и госпитализацией с тяжкими телесными повреждениями.
Одна скончалась, семеро в тяжелом состоянии: сводка по COVID в Крыму
В Симферополе скончалась пациентка с коронавирусной инфекцией и вызванной ею пневмонией.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Власти Крыма объявили о всего лишь одном заболевшем за минувшие сутки
За 9 июня на территории Республики Крым подтвержден 1 новый случай коронавирусной инфекции, выявленный активно при проведении противоэпидемиологических мероприятий.
Аксенов объявил об отмене режима самоизоляции в Крыму
В Крыму с 15 июня будет отменен режим самоизоляции для всех категорий граждан.
19 часов назад
Пассажиропоток через границу Крым/Украина упал в 100 раз
Такие цифры приводят власти Украины.