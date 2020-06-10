Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.0
воздух +30
море +20

Происшествия

В Симферополе 16-летний внук-наркоман обокрал бабушку

Симферопольскими полицейскими задержан парень, подозреваемый в краже у родной бабушки.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В отдел полиции №3 «Центральный» города Симферополя обратилась 63-летняя местная жительница с заявлением о том, что неизвестный проник в ее квартиру и похитил мобильную и бытовую технику, причинив тем самым ущерб в 13 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками по делам несовершеннолетних был задержан 16-летний внук потерпевшей, состоящий на учете в ОВД и неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и их употребление.

Молодой человек чистосердечно признался в совершении кражи. С его слов, все похищенное имущество он сдал в ломбард, а полученные деньги потратил на собственные нужды.

Следственными органами ОП №3 «Центральный» УМВД России по г.Симферополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин расчленил любовника супруги и угнал его мопед. Кировский районный суд Республики Крым привлек к ответственности местного жителя за убийство соперника, совершенное в состоянии аффекта, и угон транспортного средства.

Ограбление по-крымски: мужчина стащил телефон во время драки. В Алуште правоохранители задержали местного жителя по подозрению в грабеже: мужчина обокрал своего знакомого во время драки с ним, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Симферопольская мошенница выманила у жительницы села 300 тысяч рублей. Средства были переданы в обмен на содействие в получении документов, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В Крыму юбиляр получил на День рождения нож в грудь. Празднование 65-летия для жителя Красноперекопска закончилось поножовщиной и госпитализацией с тяжкими телесными повреждениями.

Коронавирус в Крыму
Одна скончалась, семеро в тяжелом состоянии: сводка по COVID в Крыму

Одна скончалась, семеро в тяжелом состоянии: сводка по COVID в Крыму

В Симферополе скончалась пациентка с коронавирусной инфекцией и вызванной ею пневмонией.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Курортный сезон
Власти Крыма объявили о всего лишь одном заболевшем за минувшие сутки

Власти Крыма объявили о всего лишь одном заболевшем за минувшие сутки

За 9 июня на территории Республики Крым подтвержден 1 новый случай коронавирусной инфекции, выявленный активно при проведении противоэпидемиологических мероприятий.

Власть
Пассажиропоток через границу Крым/Украина упал в 100 раз

Пассажиропоток через границу Крым/Украина упал в 100 раз

Такие цифры приводят власти Украины.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации