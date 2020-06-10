В Симферополе 16-летний внук-наркоман обокрал бабушку

Симферопольскими полицейскими задержан парень, подозреваемый в краже у родной бабушки.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В отдел полиции №3 «Центральный» города Симферополя обратилась 63-летняя местная жительница с заявлением о том, что неизвестный проник в ее квартиру и похитил мобильную и бытовую технику, причинив тем самым ущерб в 13 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками по делам несовершеннолетних был задержан 16-летний внук потерпевшей, состоящий на учете в ОВД и неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и их употребление.

Молодой человек чистосердечно признался в совершении кражи. С его слов, все похищенное имущество он сдал в ломбард, а полученные деньги потратил на собственные нужды.

Следственными органами ОП №3 «Центральный» УМВД России по г.Симферополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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