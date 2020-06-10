В Севастополе второй раз за два месяца пройдет парад военных кораблей

В акватории Севастопольской бухты в честь 75-летия Победы снова выстроится парад военных кораблей Черноморского флота.

Формирование парадной линии завершится 19 июня 2020 года, корабли простоят в бухте до 24 июня.

«В Севастополе в парадной линии будут представлены подводная лодка «Ростов-на-Дону», малые ракетные корабли «Вышний Волочок» и «Ингушетия», большой десантный корабль «Цезарь Куников», сторожевые корабли «Ладный» и «Пытливый», фрегат «Адмирал Эссен», а также пограничный сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России», - сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

На всех кораблях одновременно с поднятием Андреевского флага будут подняты праздничные флаги расцвечивания, а в вечернее время контуры кораблей подсветят праздничной иллюминацией. Также корабли ЧФ выстроятся в Новороссийске.

Уже будет второй раз за два месяца, когда жители Севастополя смогут увидеть торжественный строй в бухте – 9 мая 2020 года корабли уже выходили в подобную парадную линию.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Расчеты ПВО «отбили» воздушную атаку на Крым. Авиация Южного военного округа и экипажи самолетов и вертолетов Черноморского флота провели совместную тренировку с силами ПВО.

В Севастополе на COVID-19 протестируют всех участников парада Победы. В Севастополе на COVID-19 протестируют всех военнослужащих-участников парада Победы 24 июня.

Украина хочет разместить корабли НАТО в Керченском проливе. Представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что корабли стран НАТО могли бы мониторить ситуацию в Керченском проливе, передает «Укринформ».

В Севастополе военный застрелил сослуживца. Военнослужащий одной из воинских частей Севастополя случайно застрелил сослуживца во время тренировки в тире.