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В Севастополе второй раз за два месяца пройдет парад военных кораблей
В акватории Севастопольской бухты в честь 75-летия Победы снова выстроится парад военных кораблей Черноморского флота.
Формирование парадной линии завершится 19 июня 2020 года, корабли простоят в бухте до 24 июня.
«В Севастополе в парадной линии будут представлены подводная лодка «Ростов-на-Дону», малые ракетные корабли «Вышний Волочок» и «Ингушетия», большой десантный корабль «Цезарь Куников», сторожевые корабли «Ладный» и «Пытливый», фрегат «Адмирал Эссен», а также пограничный сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России», - сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
На всех кораблях одновременно с поднятием Андреевского флага будут подняты праздничные флаги расцвечивания, а в вечернее время контуры кораблей подсветят праздничной иллюминацией. Также корабли ЧФ выстроятся в Новороссийске.
Уже будет второй раз за два месяца, когда жители Севастополя смогут увидеть торжественный строй в бухте – 9 мая 2020 года корабли уже выходили в подобную парадную линию.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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