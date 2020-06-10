Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус замер: оперативная сводка по Севастополю ● Крымскому общепиту рассказали как надо работать в новых реалиях ● Одна скончалась, семеро в тяжелом состоянии: сводка по COVID в Крыму ● Кому и что в Крыму нельзя: Аксенов внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности ● В Севастополе тоже отменяют обсервацию для приезжих
В Севастополе откроют все детские сады и больницы
В Севастополе решено вернуть в обычный режим работу детских садов и больниц.
Об этом сообщили на заседании правительства города.
«За прошедшую неделю в городе новых очагов непонятных не выявлено, мы понимаем, откуда берутся новые подтверждающиеся диагнозы, пока ситуация под контролем. С 15 числа возвращаем детские сады в обычный режим работы. Понятно, что с соблюдением дезинфекции», - сказал врио губернатора Михаил Развожаев.
Также с 22 июня возвращаются плановые приемы в поликлиниках, операции в больницах и возобновляется обычная работа медицинской системы.
На время режима самоизоляции с начала апреля для того, чтобы не допустить распространение коронавируса, в детских садах работали только дежурные группы. Плановые приемы в больницах были приостановлены.
Как сообщалось ранее, режим обязательной самоизоляции в Севастополе снят, продолжает действовать только режим повышенной готовности. В Республике Крым с 15 июня тоже снимают режим самоизоляции и обязательную обсервацию для приезжих из регионов России.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Севастопольский университет собирается открывать представительство в Сирии. Севастопольский государственный университет собирается открывать свое представительство в сирийском Тартусе после окончания пандемии коронавируса.
Детские лагеря Крыма будут заполнены лишь на 50 процентов. Детские лагеря Крыма по требованию Роспотребнадзора будут заполнены наполовину от коечной емкости объекта.
Аксенов пообещал крымским школьникам «настоящий выпускной». Власти Крыма рассматривают вариант проведения всеобщего республиканского праздника выпускников, по примеру «Алых парусов» в Санкт-Петербурге.
Для абитуриентов из Крыма отменили обсервацию на материковой Украине. Абитуриенты из Крыма смогут поступать в вузы на материковой части Украины без прохождения 14-дневной обсервации.
ЕС продлевает крымские санкции против России
Санкции предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из полуострова; инвестиции в Крым или Севастополь.
Подпольные раздевалки, ржавые лестницы и вонь: как Крым встретит первых туристов «коронавирусного» сезона фото
Крым текущим летом все-таки примет туристов. Правда, наводить лоск и порядок на улочках, набережных и пляжах приморских городов по традиции никто не торопится.
Курортный сезон
Новости курортного сезона
Аксенов объявил об отмене режима самоизоляции в Крыму
В Крыму с 15 июня будет отменен режим самоизоляции для всех категорий граждан.
23 часа назад
Кому и что в Крыму нельзя: Аксенов внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности
6 часов назад
Одна скончалась, семеро в тяжелом состоянии: сводка по COVID в Крыму
В Симферополе скончалась пациентка с коронавирусной инфекцией и вызванной ею пневмонией.