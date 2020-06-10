В Севастополе откроют все детские сады и больницы

В Севастополе решено вернуть в обычный режим работу детских садов и больниц.

Об этом сообщили на заседании правительства города.

«За прошедшую неделю в городе новых очагов непонятных не выявлено, мы понимаем, откуда берутся новые подтверждающиеся диагнозы, пока ситуация под контролем. С 15 числа возвращаем детские сады в обычный режим работы. Понятно, что с соблюдением дезинфекции», - сказал врио губернатора Михаил Развожаев.

Также с 22 июня возвращаются плановые приемы в поликлиниках, операции в больницах и возобновляется обычная работа медицинской системы.

На время режима самоизоляции с начала апреля для того, чтобы не допустить распространение коронавируса, в детских садах работали только дежурные группы. Плановые приемы в больницах были приостановлены.

Как сообщалось ранее, режим обязательной самоизоляции в Севастополе снят, продолжает действовать только режим повышенной готовности. В Республике Крым с 15 июня тоже снимают режим самоизоляции и обязательную обсервацию для приезжих из регионов России.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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