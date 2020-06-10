Власть
В Севастополе дан старт кампании выборов губернатора
Депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли постановление о назначении досрочных выборов губернатора. Датой выборов официально назначено 13 сентября.
Решение было принято большинством голосов.
«За – 17, против – 0, воздержалось – 2, решение принимается. Дан старт губернаторской кампании в Севастополе», - заключил председатель Законодательного собрания города Владимир Немцев.
Комментарии по постановлению были только у секретаря горкома КПРФ Романа Кияшко. В своей речи он заявил, что депутаты от «Единой России», инициировавшие роспуск советов депутатов двух муниципальных округов Севастополя, усложнили прохождение муниципального фильтра кандидату от КПРФ.
Как сообщалось ранее, после отставки губернатора Дмитрия Овсянникова обязанности главы Севастополя временно исполняет Михаил Развожаев. Он пойдет на выборы от партии «Единая Россия».
В конце мая текущего года появилась информация, что экс-прокурор РК Наталья Поклонская, ныне работающая в комитете Госдумы по международным делам, собирается участвовать в выборах губернатора. Но сама Поклонская эту информацию опровергла.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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