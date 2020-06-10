В правительстве Севастополя объяснили «исчезновение» 16 пляжей

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Перечень пляжей города постоянно уточняется и по разным причинам некоторые из них из списка исключаются, пояснили в департаменте горхоза.

Глава департамента горхоза Севастополя Евгений Горлов сообщил о приведении в порядок 34 городских пляжей. Хотя совсем недавно у Севастополя были 50 пляжей, если верить распоряжению правительства города №110-РП от 3 марта 2015 года.

Чтобы узнать, куда делись 16 пляжей, мы обратились в департамент горхоза. В пресс-службе ведомства нам сообщили, что перечень городских пляжей постоянно пересматривается и ежегодно в документ вносятся изменения. Часть «потерянных» пляжей была признана обвалоопасной, несколько мелких пляжей объединили в более крупные, а некоторые пляжи не соответствовали санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям, установленным к таким территориям, поэтому их исключили из перечня, пояснила пресс-служба департамента.

В актуальном на сегодня списке, согласно постановлению правительства Севастополя №349-ПП от 27 мая 2019 года, находятся 36 пляжей. Но скоро будет утвержден новый перечень, в котором их количество уменьшится до 34, так как два пляжа исключаются — «Дельфин» в бухте Ласпи и Батилиман, который занимает около половины всей южнобережной зоны Севастополя, уточнила пресс-служба департамента городского хозяйства.

Напомним, несколько пляжей Севастополя ранее «ушли» к Минобороны России по скандально известному распоряжению правительства Севастополя 195-РП, принятому и подписанному губернатором Меняйло в 2015 году. Речь идет как минимум о пляжах «Толстяк», «Таврида», в бухте Матюшенко и рядом с Яшмовым пляжем. Правительство Севастополя намерено провести переговоры с военным ведомством об использовании ранее принадлежавших Севастополю пляжей гражданскими.

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