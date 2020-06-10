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Коронавирус в Крыму

В обсерваторы Крыма направили еще 68 человек с Украины и из аэропорта

16:38 среда, 10 июня 2020
В обсерваторы Крыма направили еще 68 человек с Украины и из аэропорта

фото © pixabay.com

Специалисты Роспотребнадзора за последние сутки направили в обсерваторы Крыма 42 человека, прибывших на полуостров с территории материковой Украины, и 26 человек, прилетевших самолетом.

Об этом на ежедневном брифинге сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков.

«За сутки из пунктов пропуска было помещено в обсерватор 42 человека, из аэропорта – 26, итого 68 человек», - отметил он.

Также стало известно, что за последний день медики республики признали здоровыми 14 пациентов и выписали их.

Как сообщалось ранее, за последние сутки в Крыму выявили одного нового больного COVID-19. Таким образом, количество зараженных с начала пандемии в регионе достигло 458 человек. При этом 338 инфицированных уже выздоровели и выписаны из медучреждений.

Накануне, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с 15 июня в регионе снимается режим самоизоляции и обязательная обсервация для приезжих из других регионов России. При этом иностранцев, в частности гостей из Украины, по-прежнему будут отправлять в обсерваторы в обязательном порядке.

Аналогичное решение было принято врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, который отменил обязательные две недели в обсерваторе для всех, кто приезжает из других регионов России и других стран. Иностранцев обяжут проходить только самоизоляцию.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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