Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе откроют все детские сады и больницы ● Коронавирус замер: оперативная сводка по Севастополю ● Крымскому общепиту рассказали как надо работать в новых реалиях ● Одна скончалась, семеро в тяжелом состоянии: сводка по COVID в Крыму ● Кому и что в Крыму нельзя: Аксенов внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности
В обсерваторы Крыма направили еще 68 человек с Украины и из аэропорта
фото © pixabay.com
Специалисты Роспотребнадзора за последние сутки направили в обсерваторы Крыма 42 человека, прибывших на полуостров с территории материковой Украины, и 26 человек, прилетевших самолетом.
Об этом на ежедневном брифинге сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков.
«За сутки из пунктов пропуска было помещено в обсерватор 42 человека, из аэропорта – 26, итого 68 человек», - отметил он.
Также стало известно, что за последний день медики республики признали здоровыми 14 пациентов и выписали их.
Как сообщалось ранее, за последние сутки в Крыму выявили одного нового больного COVID-19. Таким образом, количество зараженных с начала пандемии в регионе достигло 458 человек. При этом 338 инфицированных уже выздоровели и выписаны из медучреждений.
Накануне, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с 15 июня в регионе снимается режим самоизоляции и обязательная обсервация для приезжих из других регионов России. При этом иностранцев, в частности гостей из Украины, по-прежнему будут отправлять в обсерваторы в обязательном порядке.
Аналогичное решение было принято врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, который отменил обязательные две недели в обсерваторе для всех, кто приезжает из других регионов России и других стран. Иностранцев обяжут проходить только самоизоляцию.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Одна скончалась, семеро в тяжелом состоянии: сводка по COVID в Крыму. В Симферополе скончалась пациентка с коронавирусной инфекцией и вызванной ею пневмонией.
Власти Крыма объявили о всего лишь одном заболевшем за минувшие сутки. За 9 июня на территории Республики Крым подтвержден 1 новый случай коронавирусной инфекции, выявленный активно при проведении противоэпидемиологических мероприятий.
В Севастополе тоже отменяют обсервацию для приезжих. В Севастополе решено отменить обязательные две недели в обсерваторе для всех, кто приезжает из регионов России и других стран.
Госпиталь в Севастополе принял первых пациентов после вспышки COVID. Многофункциональный медицинский центр Минобороны в Севастополе принял на лечение первых пациентов.
ЕС продлевает крымские санкции против России
Санкции предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из полуострова; инвестиции в Крым или Севастополь.
Подпольные раздевалки, ржавые лестницы и вонь: как Крым встретит первых туристов «коронавирусного» сезона фото
Крым текущим летом все-таки примет туристов. Правда, наводить лоск и порядок на улочках, набережных и пляжах приморских городов по традиции никто не торопится.
Купальный сезон в Севастополе откроется с 15 июня
В Севастополе определились с датой открытия купального сезона.
Аксенов объявил об отмене режима самоизоляции в Крыму
В Крыму с 15 июня будет отменен режим самоизоляции для всех категорий граждан.
вчера
Кому и что в Крыму нельзя: Аксенов внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности
9 часов назад
Коронавирус замер: оперативная сводка по Севастополю
По состоянию на утро 10 июня новых случаев заболевания COVID-19 в Севастополе не зарегистрировано, сообщает пресс-служба правительства города.