Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.0
воздух +30
море +20

Власть

В Крыму запретили ловить креветки и мидии

07:17 среда, 10 июня 2020
В Крыму запретили ловить креветки и мидии

фото © tass.ru

В Крыму с 1 июня вступил в силу запрет на любительский лов черноморских креветок и сбор мидий.

Об этом сообщает отдел Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Отмечается, что за нарушение требований предусмотрена ответственность. Для физических лиц установлены штрафы от 2 до 5 тысяч рублей. Помимо суммы административного штрафа необходимо возместить ущерб, причиненный водным биоресурсам.

За каждую выловленную мидию придется заплатить 8 рублей, за креветку травяную – 25 рублей, за креветку каменную – 17 руб.

Кроме того, до 15 июля действует запрет на лов раков во всех пресноводных объектах Крыма и Севастополя. Стоимость одного незаконно добытого рака, помимо уплаты административного штрафа, составит для безответственного рыболова 42 рубля.

По данным Росрыболовства, до 15 июня продолжает действовать запрет на лов бычка в акватории Черного моря. При этом разрешен сбор руками черноморского моллюска – рапаны. Суточная норма добычи (вылова) деликатесного морепродукта – 10 кг.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма разрешат рыбачить с 18 мая. Ограничения на рыбалку будут сняты в Республике Крым с 18 мая.

В Черном море до середины июня запрещают ловить бычков. В Черном море с 1 мая по 15 июня вводится запрет на любительский и спортивный лов бычков.

С начала года в Крыму выращено почти 1600 тонн рыбы. За первый квартал 2020 года в Крыму выращено почти 1600 тонн товарной рыбы и других объектов промышленного рыбоводства.

В ФСБ заявили, что будут внимательно следить за ялтинскими рыбаками. Уже в первые дни после отмены запрета ловить рыбу в акватории Ялтинского морского торгового порта были выявлены граждане, использующие запрещенные способы рыбалки и незаконные орудия лова.

Коронавирус в Крыму
Одна скончалась, семеро в тяжелом состоянии: сводка по COVID в Крыму

Одна скончалась, семеро в тяжелом состоянии: сводка по COVID в Крыму

В Симферополе скончалась пациентка с коронавирусной инфекцией и вызванной ею пневмонией.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Курортный сезон
Власти Крыма объявили о всего лишь одном заболевшем за минувшие сутки

Власти Крыма объявили о всего лишь одном заболевшем за минувшие сутки

За 9 июня на территории Республики Крым подтвержден 1 новый случай коронавирусной инфекции, выявленный активно при проведении противоэпидемиологических мероприятий.

Власть
Пассажиропоток через границу Крым/Украина упал в 100 раз

Пассажиропоток через границу Крым/Украина упал в 100 раз

Такие цифры приводят власти Украины.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации