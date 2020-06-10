В Крыму запретили ловить креветки и мидии

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В Крыму с 1 июня вступил в силу запрет на любительский лов черноморских креветок и сбор мидий.

Об этом сообщает отдел Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Отмечается, что за нарушение требований предусмотрена ответственность. Для физических лиц установлены штрафы от 2 до 5 тысяч рублей. Помимо суммы административного штрафа необходимо возместить ущерб, причиненный водным биоресурсам.

За каждую выловленную мидию придется заплатить 8 рублей, за креветку травяную – 25 рублей, за креветку каменную – 17 руб.

Кроме того, до 15 июля действует запрет на лов раков во всех пресноводных объектах Крыма и Севастополя. Стоимость одного незаконно добытого рака, помимо уплаты административного штрафа, составит для безответственного рыболова 42 рубля.

По данным Росрыболовства, до 15 июня продолжает действовать запрет на лов бычка в акватории Черного моря. При этом разрешен сбор руками черноморского моллюска – рапаны. Суточная норма добычи (вылова) деликатесного морепродукта – 10 кг.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Власти Крыма разрешат рыбачить с 18 мая. Ограничения на рыбалку будут сняты в Республике Крым с 18 мая.

В Черном море до середины июня запрещают ловить бычков. В Черном море с 1 мая по 15 июня вводится запрет на любительский и спортивный лов бычков.

С начала года в Крыму выращено почти 1600 тонн рыбы. За первый квартал 2020 года в Крыму выращено почти 1600 тонн товарной рыбы и других объектов промышленного рыбоводства.

В ФСБ заявили, что будут внимательно следить за ялтинскими рыбаками. Уже в первые дни после отмены запрета ловить рыбу в акватории Ялтинского морского торгового порта были выявлены граждане, использующие запрещенные способы рыбалки и незаконные орудия лова.