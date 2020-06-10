Происшествия
В Крыму загоревшийся автомобиль стал причиной лесного пожара
Вчера в Бахчисарайском районе ликвидировали пожар в лесном массиве. Причина – возгорание автомобиля.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
В 16:58 в службу спасения поступил сигнал о возгорании в лесной зоне в районе с. Скалистое (Бахчисарайский район). К месту происшествия немедленно были направлены силы ПЧ 106 пгт. Почтовое ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым».
По прибытии, огнеборцы выяснили: на территории Привольненского участкового лесничества горит легковой автомобиль Opel Omega. От него произошло возгорание лесной подстилки, существует угроза перехода огня на деревья. При этом автомобиль находился в труднодоступной местности, куда добраться на пожарном автомобиле не имелось возможности.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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