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Общество

В Крыму четвертый день подряд фиксируют рекордную аномальную жару

12:50 среда, 10 июня 2020

Абсолютный температурный рекорд в Симферополе регистрируется четвертый день подряд.

Об этом сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

— Начиная с 6 июня, в течение всего этого периода у нас каждый день перекрывается абсолютный максимум температур в среднем на 1,5 — 2 градуса, — заявила Татьяна Васильевна.

Напомним, по данным Гидрометцентра, абсолютный максимум зарегистрировали 7 июня.

По сравнению с 1924 и 2000 годами он был перекрыт на 0,8 градуса, — передает КП-Крым.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Температурные рекорды зафиксировали в Крыму в выходные. Три температурных рекорда были побиты в Республике Крым за минувшие выходные. Самая высокая для этого периода температура была зафиксирована 8 июня, она поднялась выше 34 градусов тепла.

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