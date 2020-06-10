Общество
В Крыму четвертый день подряд фиксируют рекордную аномальную жару
Абсолютный температурный рекорд в Симферополе регистрируется четвертый день подряд.
Об этом сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
— Начиная с 6 июня, в течение всего этого периода у нас каждый день перекрывается абсолютный максимум температур в среднем на 1,5 — 2 градуса, — заявила Татьяна Васильевна.
Напомним, по данным Гидрометцентра, абсолютный максимум зарегистрировали 7 июня.
По сравнению с 1924 и 2000 годами он был перекрыт на 0,8 градуса, — передает КП-Крым.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Температурные рекорды зафиксировали в Крыму в выходные. Три температурных рекорда были побиты в Республике Крым за минувшие выходные. Самая высокая для этого периода температура была зафиксирована 8 июня, она поднялась выше 34 градусов тепла.
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