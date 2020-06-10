Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.1
воздух +24
море +19

Власть

В Киеве сделали заявление по поводу «теракта в Крыму»

20:02 среда, 10 июня 2020
В Киеве сделали заявление по поводу «теракта в Крыму»

фото © bbc.com

Экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин усматривает в «предотвращении теракта в Симферополе подготовку Москвы к военному вторжению в Херсонскую область для возобновления подачи днепровской воды на полуостров».

Об этом он заявил в комментарии изданию Gordon.ua.

«Люди в Крыму готовятся, им поставлена задача (расчистить Северо-Крымский канал) и сроки (до парада 24 июня). Очевидно, что-то ожидают. Сегодня ФСБ России официально обнародовала информацию о якобы предупрежденном теракте в Симферополе. И заявили, что люди, планировавшие взрыв, якобы связаны с Украиной. То есть казус белли (формальный повод для развязывания войны – ред.) мы уже имеем. Это очень серьезно», – сказал Бабин.

По его мнению, Россия «захватит то место, откуда вода поступает в Крым», и проводит с этой целью «техническую, политическую и военную подготовку».

«А сегодня еще и провокацию с терактом сделали. Все указывает на то, что готовится вторжение и оккупация. Российская Федерация знает, что сопротивления со стороны Украины не будет. Россия знает, что украинская власть деморализована, не готова к решительным действиям, следовательно, сопротивления не будет. Сегодня для России открыто окно возможностей, и она, скорее всего, им воспользуется. Если, конечно, не случится что-то чрезвычайное», – полагает Бабин.

В среду в ФСБ заявили, что «предотвратили теракт в Симферополе». «Задержаны пять граждан России, которые планировали подорвать самодельное взрывное устройства на одном из рынков города, а также пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма», - сообщили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Полицейские Ялты задержали питерского интернет-мошенника. Ялтинские полицейские пресекли деятельность жителя Санкт-Петербурга, выманивавшего деньги у граждан с помощью объявлений в интернете.

Сотрудники «Крымавтотранса» снесли автостанцию, их теперь будут судить. Крымский Следком возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» против должностных лиц «Крымавтотранса», по приказу которых в Белогорске снесли автостанцию.

Арбитражный суд Крыма вынес решение по связанному с Филоновым делу. Первая судебная инстанция удовлетворила заявление прокуратуры о незаконном распоряжении имуществом Евпатории.

Алуштинец проведет 12 лет в колонии за совершенные 16 лет назад убийство и изнасилование. Суд признал 56-летнего жителя Алушты виновным в совершенном в 2004 году убийстве и изнасиловании.

Власть
«Отдать мост и сдаться Украине»: что Ефремов говорил о Крыме

«Отдать мост и сдаться Украине»: что Ефремов говорил о Крыме

По решению суда заслуженный артист России Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП в Москве, помещен под домашний арест.

Власть
В Киеве сделали заявление по поводу «теракта в Крыму»

В Киеве сделали заявление по поводу «теракта в Крыму»

Экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин усматривает в «предотвращении теракта в Симферополе подготовку Москвы к военному вторжению в Херсонскую область для возобновления подачи днепровской воды на полуостров».

Санкции
ЕС продлевает крымские санкции против России

ЕС продлевает крымские санкции против России

Санкции предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из полуострова; инвестиции в Крым или Севастополь.

Коронавирус в Крыму
В обсерваторы Крыма направили еще 68 человек с Украины и из аэропорта

В обсерваторы Крыма направили еще 68 человек с Украины и из аэропорта

Специалисты Роспотребнадзора за последние сутки направили в обсерваторы Крыма 42 человека, прибывших на полуостров с территории материковой Украины, и 26 человек, прилетевших самолетом.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации