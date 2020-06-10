В Киеве сделали заявление по поводу «теракта в Крыму»

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Экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин усматривает в «предотвращении теракта в Симферополе подготовку Москвы к военному вторжению в Херсонскую область для возобновления подачи днепровской воды на полуостров».

Об этом он заявил в комментарии изданию Gordon.ua.

«Люди в Крыму готовятся, им поставлена задача (расчистить Северо-Крымский канал) и сроки (до парада 24 июня). Очевидно, что-то ожидают. Сегодня ФСБ России официально обнародовала информацию о якобы предупрежденном теракте в Симферополе. И заявили, что люди, планировавшие взрыв, якобы связаны с Украиной. То есть казус белли (формальный повод для развязывания войны – ред.) мы уже имеем. Это очень серьезно», – сказал Бабин.

По его мнению, Россия «захватит то место, откуда вода поступает в Крым», и проводит с этой целью «техническую, политическую и военную подготовку».

«А сегодня еще и провокацию с терактом сделали. Все указывает на то, что готовится вторжение и оккупация. Российская Федерация знает, что сопротивления со стороны Украины не будет. Россия знает, что украинская власть деморализована, не готова к решительным действиям, следовательно, сопротивления не будет. Сегодня для России открыто окно возможностей, и она, скорее всего, им воспользуется. Если, конечно, не случится что-то чрезвычайное», – полагает Бабин.

В среду в ФСБ заявили, что «предотвратили теракт в Симферополе». «Задержаны пять граждан России, которые планировали подорвать самодельное взрывное устройства на одном из рынков города, а также пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма», - сообщили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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