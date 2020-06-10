Власть
В Керчи оказались под запретом парки, скверы и детские площадки
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В Керчи запланирована обработка общественных зон от клещей. Жителей города просят во время обработки и в течение трех дней после ее проведения не посещать зоны отдыха.
Об этом сообщила пресс-службы администрации Керчи.
С 10 июня 2020 года в рамках заключенного муниципального контракта с ООО «ЭкспертСервис» проводится акарицидная обработка зеленой зоны города Керчи, площадь обработки составляет 200,6 га. Обрабатываются наиболее посещаемые населением участки территории города: парки, скверы, детские площадки, набережная, кладбища, уголки отдыха и т.д. Во время проведения данных мероприятий, территория обработки ограждается сигнальными лентами и вывешиваются информационные таблички.
Мероприятия по уничтожению клещей проводят в соответствии с общими требованиями к проведению дезинсекционных мероприятий.
Специалисты компании по проведению обработки от клещей используют вещества соответствующие всем токсическим и химическим регламентам. Все документы, сертификаты, в том числе свидетельства Министерства здравоохранения РФ находятся у сотрудников компании. Согласно инструкции по обработке дезинфекцию участка необходимо проводить минимум за 3 дня. В этот период препарат начинает свое действие и течение 3-х дней все вредные насекомые и клещи будут уничтожены.
Жителей Керчи просят в период проведения обработки и после обработки в течение 3-х дней воздержаться от посещения зон отдыха.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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