Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.1
воздух +32
море +20

Власть

В Керчи оказались под запретом парки, скверы и детские площадки

12:23 среда, 10 июня 2020
Керчь
В Керчи оказались под запретом парки, скверы и детские площадки

фото © stv24.tv

В Керчи запланирована обработка общественных зон от клещей. Жителей города просят во время обработки и в течение трех дней после ее проведения не посещать зоны отдыха.

Об этом сообщила пресс-службы администрации Керчи.

С 10 июня 2020 года в рамках заключенного муниципального контракта с ООО «ЭкспертСервис» проводится акарицидная обработка зеленой зоны города Керчи, площадь обработки составляет 200,6 га. Обрабатываются наиболее посещаемые населением участки территории города: парки, скверы, детские площадки, набережная, кладбища, уголки отдыха и т.д. Во время проведения данных мероприятий, территория обработки ограждается сигнальными лентами и вывешиваются информационные таблички.

Мероприятия по уничтожению клещей проводят в соответствии с общими требованиями к проведению дезинсекционных мероприятий.

Специалисты компании по проведению обработки от клещей используют вещества соответствующие всем токсическим и химическим регламентам. Все документы, сертификаты, в том числе свидетельства Министерства здравоохранения РФ находятся у сотрудников компании. Согласно инструкции по обработке дезинфекцию участка необходимо проводить минимум за 3 дня. В этот период препарат начинает свое действие и течение 3-х дней все вредные насекомые и клещи будут уничтожены.

Жителей Керчи просят в период проведения обработки и после обработки в течение 3-х дней воздержаться от посещения зон отдыха.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму мать двоих детей хочет жить в палатке у Совмина. Жительница Симферополя Татьяна Заяц с двумя несовершеннолетними детьми может оказаться на улице из-за отказа властей заключать договор социального найма комнаты в общежитии.

В Севастополе не торопятся открывать проход к морю. В Севастополе проход к пляжу у бухты Круглой по-прежнему перекрыт металлическим забором.

Студенты убрали мусор со дня Симферопольского водохранилища. Экологическую акцию на территории Симферопольского водохранилища провели студенческие отряды Крыма: из-за засухи дно водоема обнажилось, и это дало возможность убрать скопившийся за годы мусор, сообщили в Крымском региональном отделении Российский студенческих отрядов.

Мест не хватает: на городском кладбище Симферополя открыли новый сектор для захоронений. Новый сектор для захоронений открыли на территории кладбища Абдал-1, расположенного в Симферополе на ул. Куйбышева, 251.

Санкции
ЕС продлевает крымские санкции против России

ЕС продлевает крымские санкции против России

Санкции предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из полуострова; инвестиции в Крым или Севастополь.

Курортный сезон
Подпольные раздевалки, ржавые лестницы и вонь: как Крым встретит первых туристов «коронавирусного» сезона

Подпольные раздевалки, ржавые лестницы и вонь: как Крым встретит первых туристов «коронавирусного» сезона фото

Крым текущим летом все-таки примет туристов. Правда, наводить лоск и порядок на улочках, набережных и пляжах приморских городов по традиции никто не торопится.

Сюжет
Курортный сезон

Курортный сезон

Новости курортного сезона

Коронавирус в Крыму
Одна скончалась, семеро в тяжелом состоянии: сводка по COVID в Крыму

Одна скончалась, семеро в тяжелом состоянии: сводка по COVID в Крыму

В Симферополе скончалась пациентка с коронавирусной инфекцией и вызванной ею пневмонией.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации