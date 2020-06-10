Суд прекратил полномочия советов двух муниципальных округов Севастополя

Севастопольский городской суд прекратил полномочия двух советов муниципальных округов – Ленинского и Гагаринского.

Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Административный иск прокурора удовлетворен, – сообщили в пресс-службе суда. – Признать неправомочным состав совета депутатов Гагаринского муниципального округа второго созыва».

Аналогичное решение принято в отношении совета Ленинского муниципального округа. «Обратить решение суда к немедленному исполнению», – добавили в пресс-службе.

Ранее девять депутатов Ленинского муниципального совета заявили о желании сложить с себя полномочия. Аналогичное решение приняли и семь депутатов Гагаринского муниципального округа. Некоторые из них объяснили свое решение тем, что полномочий у этого органа власти недостаточно для исполнения своих обязанностей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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