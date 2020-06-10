Власть
Суд прекратил полномочия советов двух муниципальных округов Севастополя
Севастопольский городской суд прекратил полномочия двух советов муниципальных округов – Ленинского и Гагаринского.
Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Административный иск прокурора удовлетворен, – сообщили в пресс-службе суда. – Признать неправомочным состав совета депутатов Гагаринского муниципального округа второго созыва».
Аналогичное решение принято в отношении совета Ленинского муниципального округа. «Обратить решение суда к немедленному исполнению», – добавили в пресс-службе.
Ранее девять депутатов Ленинского муниципального совета заявили о желании сложить с себя полномочия. Аналогичное решение приняли и семь депутатов Гагаринского муниципального округа. Некоторые из них объяснили свое решение тем, что полномочий у этого органа власти недостаточно для исполнения своих обязанностей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Пассажиропоток через границу Крым/Украина упал в 100 раз. Такие цифры приводят власти Украины.
Жительница Севастополя у администрации стоит в пикете против убийства. Светлана Талдина, руководитель центра помощи бездомным животным «Жизнь» стоит в одиночном пикете у здания правительства Севастополя с плакатом: «Прекратите направлять налоги севастопольцев из бюджета города на убийство бездомных животных.
Послы ЕС 10 июня утвердят продление крымских санкций против России. Постоянные представители стран Евросоюза 10 июня планируют принять решение о продлении крымских санкций против России еще на год.
Депутат из Керчи намерен в суде доказать Аксенову, что тот не прав. Константин Ерманов уверен, что именно его глава Крыма назвал провокатором, что не соответствует, как он считает, действительности.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Власти Крыма объявили о всего лишь одном заболевшем за минувшие сутки
За 9 июня на территории Республики Крым подтвержден 1 новый случай коронавирусной инфекции, выявленный активно при проведении противоэпидемиологических мероприятий.
Кому и что в Крыму нельзя: Аксенов внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности
Глава Крыма Сергей Аксенов внес очередные изменения в собственный указ от 17 марта 2020 года No 63-У.
Аксенов объявил об отмене режима самоизоляции в Крыму
В Крыму с 15 июня будет отменен режим самоизоляции для всех категорий граждан.
19 часов назад
В Крыму запретили ловить креветки и мидии
В Крыму с 1 июня вступил в силу запрет на любительский лов черноморских креветок и сбор мидий.