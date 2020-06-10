США перебросили два самолета-разведчика к берегам Крыма

Флот и воздушные силы США ведут разведывательные операции у берегов Крыма.

Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Так, первый самолет, принадлежащий военно-воздушным силам Америки Boeing RC-135W River Joint, был замечен над Черным морем около 11 утра. Долетев практически до побережья Крыма с британской базы Миденхол он провел дозаправку в воздухе, после чего начал разведывательный полет.

Позже, у берегов Крыма был замечен патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon, принадлежащий военно-морским силам США и взлетевший с итальянской базы НАТО Сигонелла.

Как ранее сообщалось, в начале июня у берегов Крыма был замечен патрульный противолодочный самолет военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon, который поднялся в воздух с базы НАТО Сигонелла.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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