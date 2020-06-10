Сразу три масштабных проекта пообещали запустить в 2022 году в Севастополе

К 2022 году в городе-герое будет построен оптово-распределительный центр, создан индустриальный парк, а также состоится проект реконструкции Балаклавы.

Об этом сообщила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко.

«По оптово-распределительному центру соответствующие решения имеются, и в реализации этого проекта мы не сомневаемся», – сообщила Мария Литовко.

Она подчеркнула, что инвестор проекта – частный, хотя работа объекта будет связана с интересами Минобороны РФ. Однако, уточнила вице-губернатор, ОРЦ – «самостоятельный гражданский проект с частными инвестициями, с абсолютно четким техническим заданием и пониманием, что нужно региону».

В данный момент идет проектирование объекта, срок строительства остается прежним – до 2022 года.

О необходимости строительства ОРЦ в Севастополе говорили давно, в 2015–2017 годах назывались даже конкретные инвесторы, однако до дела так и не дошло. Конечной целью проекта было и остается снижение розничных цен и повышение качества продуктов за счет более удобной и экономичной логистики.

В 2022 году Севастополь и потенциальные инвесторы должны получить индустриальный парк на месте бывшего мусоросжигательного завода, где должны бурно развиться промышленные производства. Этот проект также является «долгостроем» – пятый по счету аукцион, на котором пытались определить подрядчика, закончился безрезультатно в декабре 2019 года.

«Сейчас территория передана департаменту капитального строительства, завершено в прошлом году проектирование. Принято решение по единому заказчику объектов ФЦП, и в этом году мы приступаем к строительству», – сообщила Мария Литовко.

Оператором индустриального парка будет Корпорация развития Севастополя. Также надзор над реализацией проекта будут осуществлять департаменты капитального строительства и экономики Севастополя.

«Объект не настолько сложен, и мы надеемся, что до 2022 года мы его реализуем, как и планировали. Территория очень большая, инвесторы ожидают ее, тем более что она дает хорошие возможности в плане промышленной деятельности», – поделилась надеждой вице-губернатор.

В данном случае главной организационной задачей было создание необходимых коммунальных и энергосетей, а также дорожной инфраструктуры. По словам Марии Литовко, по сетям соответствующие договоры на техприсоединение уже заключены.

Еще одним проектом, который в завершенном виде севастопольцы увидят в 2022 году, будет реконструкция Балаклавы, сообщила Мария Литовко.

«Сейчас идет проектирование, в январе мы получили положительное заключение на изыскания, так что проектирование продолжается. Строительно-монтажные работы начнутся в следующем году, сами работы будут планироваться так, чтобы туристический сезон не пострадал», – отметила вице-губернатор.

Напомним, частью большого проекта развития Балаклавы станет строительство яхтенной марины, проектно-изыскательные работы по которой должны были быть закончены в прошлом году.

Кроме самой марины, на месте дробильно-обогатительной фабрики рудоуправления им. Горького должен появиться гостиничный комплекс, а также медицинский центр, парковка и одноуровневый торгово-развлекательный центр с эксплуатируемой кровлей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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