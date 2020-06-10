Власть
Сразу три масштабных проекта пообещали запустить в 2022 году в Севастополе
К 2022 году в городе-герое будет построен оптово-распределительный центр, создан индустриальный парк, а также состоится проект реконструкции Балаклавы.
Об этом сообщила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко.
«По оптово-распределительному центру соответствующие решения имеются, и в реализации этого проекта мы не сомневаемся», – сообщила Мария Литовко.
Она подчеркнула, что инвестор проекта – частный, хотя работа объекта будет связана с интересами Минобороны РФ. Однако, уточнила вице-губернатор, ОРЦ – «самостоятельный гражданский проект с частными инвестициями, с абсолютно четким техническим заданием и пониманием, что нужно региону».
В данный момент идет проектирование объекта, срок строительства остается прежним – до 2022 года.
О необходимости строительства ОРЦ в Севастополе говорили давно, в 2015–2017 годах назывались даже конкретные инвесторы, однако до дела так и не дошло. Конечной целью проекта было и остается снижение розничных цен и повышение качества продуктов за счет более удобной и экономичной логистики.
В 2022 году Севастополь и потенциальные инвесторы должны получить индустриальный парк на месте бывшего мусоросжигательного завода, где должны бурно развиться промышленные производства. Этот проект также является «долгостроем» – пятый по счету аукцион, на котором пытались определить подрядчика, закончился безрезультатно в декабре 2019 года.
«Сейчас территория передана департаменту капитального строительства, завершено в прошлом году проектирование. Принято решение по единому заказчику объектов ФЦП, и в этом году мы приступаем к строительству», – сообщила Мария Литовко.
Оператором индустриального парка будет Корпорация развития Севастополя. Также надзор над реализацией проекта будут осуществлять департаменты капитального строительства и экономики Севастополя.
«Объект не настолько сложен, и мы надеемся, что до 2022 года мы его реализуем, как и планировали. Территория очень большая, инвесторы ожидают ее, тем более что она дает хорошие возможности в плане промышленной деятельности», – поделилась надеждой вице-губернатор.
В данном случае главной организационной задачей было создание необходимых коммунальных и энергосетей, а также дорожной инфраструктуры. По словам Марии Литовко, по сетям соответствующие договоры на техприсоединение уже заключены.
Еще одним проектом, который в завершенном виде севастопольцы увидят в 2022 году, будет реконструкция Балаклавы, сообщила Мария Литовко.
«Сейчас идет проектирование, в январе мы получили положительное заключение на изыскания, так что проектирование продолжается. Строительно-монтажные работы начнутся в следующем году, сами работы будут планироваться так, чтобы туристический сезон не пострадал», – отметила вице-губернатор.
Напомним, частью большого проекта развития Балаклавы станет строительство яхтенной марины, проектно-изыскательные работы по которой должны были быть закончены в прошлом году.
Кроме самой марины, на месте дробильно-обогатительной фабрики рудоуправления им. Горького должен появиться гостиничный комплекс, а также медицинский центр, парковка и одноуровневый торгово-развлекательный центр с эксплуатируемой кровлей.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Митридатские лестницы в Керчи реконструируют с опережением графика. Подрядчик ведет реконструкцию Большой и Малой Митридатских лестниц в Керчи, опережая график.
Архитекторы воспротивились скульптуре «рук над глобусом Крыма». Служба автомобильных дорог Республики Крым планирует установить при въезде в аэропорт «Симферополь» им. Ивана Айвазовского стелу.
Аксенов требует за пять лет провести рекультивацию 130 карьеров в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил Министерству экологии Крыма за пять лет провести рекультивацию более сотни карьеров.
Общественность решит судьбу инвестпроекта по благоустройству парка в Евпатории. Окончательную судьбу инвестиционного проекта по благоустройству евпаторийского парка им. Фрунзе решат на общественных слушаниях в городе.
ЕС продлевает крымские санкции против России
Санкции предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из полуострова; инвестиции в Крым или Севастополь.
Подпольные раздевалки, ржавые лестницы и вонь: как Крым встретит первых туристов «коронавирусного» сезона фото
Крым текущим летом все-таки примет туристов. Правда, наводить лоск и порядок на улочках, набережных и пляжах приморских городов по традиции никто не торопится.
Курортный сезон
Новости курортного сезона
Аксенов объявил об отмене режима самоизоляции в Крыму
В Крыму с 15 июня будет отменен режим самоизоляции для всех категорий граждан.
23 часа назад
Кому и что в Крыму нельзя: Аксенов внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности
6 часов назад
Одна скончалась, семеро в тяжелом состоянии: сводка по COVID в Крыму
В Симферополе скончалась пациентка с коронавирусной инфекцией и вызванной ею пневмонией.