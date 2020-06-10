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Власть

Сотрудники «Крымавтотранса» снесли автостанцию, их теперь будут судить

Крымский Следком возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» против должностных лиц «Крымавтотранса», по приказу которых в Белогорске снесли автостанцию.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в 2017 году должностные лица предприятия, не произведя никаких предусмотренных законом процедур, вместо того, чтобы провести реконструкцию автостанции в Белогорске, снесли ее. Позже был объявлен конкурс на покупку трех модульных автостанций, одну из которых установили на месте снесенного капитального строения в Белогорске. Общий ущерб, нанесенный бюджету Республики Крым, по оценкам следствия, составил порядка 2,3 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщалось, в середине мая появилась информация о том, что на бывшего руководителя ГУП РК «Крымавтотранс» заведено уголовное дело за присвоение и растрату 5 млн рублей. Экс-директор в течение года выписывал себе и подчиненным большие премии, несмотря на плохое финансовое состояние предприятия.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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