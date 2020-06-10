Пятеро спасателей доставали в Бахчисарае упавшую в ливневку собаку

Крымские спасатели достали из ливневки в Бахчисарае упавшую туда собаку.

Всего в спасательной операции участвовали пять человек, сообщила сегодня пресс-служба МЧС Республики Крым.

«Во вторник в 9.15 в службу спасения поступила информация о том, что в Бахчисарае в ливневке застряла собака. Требуется помощь спасателей в эвакуации животного», – сообщили в МЧС.

На место выехала дежурная группа спасателей Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» в составе пяти спасателей и одной единицы техники. По прибытии они вытащили собаку из ливневки с помощью шанцевого инструмента, сделав подкоп.

Животное не пострадало. После спасения собаку напоили водой, а затем передали хозяевам.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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