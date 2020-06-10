Прокуратура требует увольнения замглавы администрации Евпатории Батюка

Бизнес супруги заместителя главы городской администрации Евпатории Валерия Батюка привлек внимание крымской прокуратуры.

В распоряжение СМИ попало соответствующее представление прокурора города к главе администрации Роману Тихончуку.

Как следует из документов, в ноябре 2019 года частная компания ООО «Лига-2000» обратилась в управление потребительского рынка и развития предпринимательства администрации Евпатории с заявлением о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта (НТО) по адресу: ул. Горького, 1 (возле лодочной станции). Специализация объекта – продажа сувениров и общественное питание. И уже через два дня межведомственная комиссия по вопросам потребительского рынка это заявление удовлетворила. Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось, что решение принималось неправомочным составом комиссии – в протоколе заседания указаны только 9 из 18 ее членов, а фактически присутствовали на заседании всего 6 человек. При этом действующее законодательство (постановление Совета министров Республики Крым №402) вообще предполагает проведение конкурса или открытого аукциона на право размещения НТО.

Также прокуратура не оставила без внимания родственные связи руководителя и единственной владелицы ООО «Лига-2000» Ларисы Батюк в городской администрации Евпатории. «Установлено, что заместитель главы администрации города Батюк В.В. состоит в браке с Батюк Л.Ю., которая является учредителем и директором ООО «Лига-2000». Батюк В.В. был осведомлен о подаче его супругой в управление торговли и потребительского рынка администрации города документов с целью заключения договора на право размещения НТО», – говорится в документе, попавшем в распоряжение агентства.

По итогам проверки прокурор потребовал привлечь к ответственности вплоть до увольнения «в связи с утратой доверия» трех должностных лиц городской администрации Евпатории: заместителя главы Валерия Батюка, руководителя аппарата – Вадима Порошина и начальника управления потребительского рынка и развития предпринимательства – Татьяну Колисную.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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