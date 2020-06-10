Прогноз погоды в Крыму на среду 10 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 10 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском, Кировском и Джанкойском районах), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность 4 класс.), уровень опасности желтый, очень высокая температура (аномально - жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - очень высокая температура (аномально - жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность 4 класс.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 16 до 31, ночью от 16 до 18 градусов. Ветер западный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 59 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью около 20 градусов. Ветер северо-восточный 4 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 59 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 18 до 23, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер С 6 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 86 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 26, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер южный 7 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 64 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 25, ночью около 21 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 73 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 29, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 83 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 31, ночью от 16 до 19 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 93 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 31, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 36 до 91 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 23, ночью около 16 градусов. Ветер восточный 4 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 65 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 27, ночью около 17 градусов. Ветер восточный 3 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 61 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 17 до 20 градусов тепла. По городам: в Алуште - 19, в Евпатории - 20, на мысе Казантип в Азовском море - 21, в Керчи - 21, в Николаевке - 19, в Севастополе - 19, в Судаке - 19, на Тарханкуте - 19, в Феодосии - 19, в Ялте - 20 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 18, в Египте - 26, на Кипре - 22, в Одессе - 19, в Сочи - 21, в Турции - 22, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.

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