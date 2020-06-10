Пострадавшему от пандемии бизнесу в Крыму пообещали четыре млрд рублей

фото © Pixabay

Республика Крым получит из федерального бюджета 3,8 миллиарда рублей для помощи пострадавшим в период пандемии отраслям экономики региона.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«Президент РФ Владимир Путин принял важное решение о выделении средств Республике Крым и городу Севастополю для предприятий, которые, по факту, не работали в апреле, мае и июне. Это касается тех предприятий, которые смогли сохранить штатную численность своего персонала в размере не менее 90%. В общей сложности Республика Крым получит 3,8 млрд рублей – написал Аксенов в Facebook.

По словам главы РК, все предприятия получат средства в полном объеме за апрель и май. При этом задолженность этих предприятий на 1 марта по различным видам налогов будет снята.

«Уже 15 июня на портале Правительства Республики Крым все правила и условия помощи предпринимателям будут опубликованы. Выплаты начнут осуществляться в течение пяти дней после подачи заявления, после чего сотрудникам будет выделена компенсация в размере МРОТ - 12 130 рублей на каждого официально трудоустроенного сотрудника», – заверил Аксенов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму пообещали потратить 21 млрд на соцподдержку населения. В Республике Крым в текущем году планируется направить 21,7 миллиарда рублей на финансирование отрасли социальной поддержки населения.

Кассовые назначения по доходам Крыма недовыполнены на 1,4 млрд рублей. Кассовые назначения по доходам Крыма за 5 месяцев недовыполнены на 7,7% или 1,4 миллиарда рублей, утверждает министр финансов Крыма Ирина Кивико.

В Крыму продолжается неразбериха с выплатами на детей: денег нет, заявки пропадают. Власти республики решили оказать материальную помощь каждому крымчанину в возрасте от 16 до 18 лет не зависимо от места учебы.

Крыму и Севастополю обещают еще 6,8 млрд на строительство дорог. Республика Крым и город Севастополь в 2020-2022 годах получат более 6,8 миллиарда рублей на дорожное строительство.