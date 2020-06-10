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Пострадавшему от пандемии бизнесу в Крыму пообещали четыре млрд рублей
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Республика Крым получит из федерального бюджета 3,8 миллиарда рублей для помощи пострадавшим в период пандемии отраслям экономики региона.
Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
«Президент РФ Владимир Путин принял важное решение о выделении средств Республике Крым и городу Севастополю для предприятий, которые, по факту, не работали в апреле, мае и июне. Это касается тех предприятий, которые смогли сохранить штатную численность своего персонала в размере не менее 90%. В общей сложности Республика Крым получит 3,8 млрд рублей – написал Аксенов в Facebook.
По словам главы РК, все предприятия получат средства в полном объеме за апрель и май. При этом задолженность этих предприятий на 1 марта по различным видам налогов будет снята.
«Уже 15 июня на портале Правительства Республики Крым все правила и условия помощи предпринимателям будут опубликованы. Выплаты начнут осуществляться в течение пяти дней после подачи заявления, после чего сотрудникам будет выделена компенсация в размере МРОТ - 12 130 рублей на каждого официально трудоустроенного сотрудника», – заверил Аксенов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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