Полицейские Ялты задержали питерского интернет-мошенника

Ялтинские полицейские пресекли деятельность жителя Санкт-Петербурга, выманивавшего деньги у граждан с помощью объявлений в интернете.

Об этом сообщили сегодня в УМВД РФ по Ялте.

«С сообщением о преступлении в полицию Ялты обратилась местная жительница, которая рассказала, что по объявлению в интернете о продаже цифровой камеры перевела на указанный продавцом счет посредством интернет-банкинга 12 тыс руб, но оплаченный заказ так и не был доставлен покупательнице, а хозяин аппаратуры удалил сообщение о продаже и перестал выходить на связь», – пояснили правоохранители.

По информации управления МВД, в ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили возможного подозреваемого, которым оказался 33-летний мужчина из Санкт Петербурга, не имеющий постоянного места жительства на территории Республики Крым.

«В ходе обыска по месту пребывания злоумышленника оперативниками были изъяты семь мобильных телефонов и несколько планшетов, при помощи которых этот ранее не судимый гражданин, предположительно, осуществлял преступную деятельность», – обратили внимание полицейские.

Правоохранители отметили, что злоумышленник был задержан и доставлен в Ялту и под тяжестью доказательств написал явку с повинной, признавшись, что похищенные денежные средства потратил на личные нужды. По версии следствия, мужчина причастен к совершению как минимум четырех аналогичных фактов мошенничества в разных субъектах РФ, по которым от задержанного также поступили явки с повинной.

Правоохранители добавили, что следственным отделом ОП «Ливадийский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый заключен под стражу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Арбитражный суд Крыма вынес решение по связанному с Филоновым делу. Первая судебная инстанция удовлетворила заявление прокуратуры о незаконном распоряжении имуществом Евпатории.

Алуштинец проведет 12 лет в колонии за совершенные 16 лет назад убийство и изнасилование. Суд признал 56-летнего жителя Алушты виновным в совершенном в 2004 году убийстве и изнасиловании.

Полиция Симферополя все выходные гоняла стритрейсеров. «Ночные гонщики» в Симферополе подверглись очередной проверке со стороны сотрудников ГИБДД, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

ФСБшники у берегов Крыма учились освобождать траулер от террористов. Пограничники провели в Азовском море учения, в ходе которых освободили захваченный условными террористами рыболовецкий траулер.