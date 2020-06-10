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Происшествия

Полицейские Ялты задержали питерского интернет-мошенника

13:11 среда, 10 июня 2020
Ялта

Ялтинские полицейские пресекли деятельность жителя Санкт-Петербурга, выманивавшего деньги у граждан с помощью объявлений в интернете.

Об этом сообщили сегодня в УМВД РФ по Ялте.

«С сообщением о преступлении в полицию Ялты обратилась местная жительница, которая рассказала, что по объявлению в интернете о продаже цифровой камеры перевела на указанный продавцом счет посредством интернет-банкинга 12 тыс руб, но оплаченный заказ так и не был доставлен покупательнице, а хозяин аппаратуры удалил сообщение о продаже и перестал выходить на связь», – пояснили правоохранители.

По информации управления МВД, в ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили возможного подозреваемого, которым оказался 33-летний мужчина из Санкт Петербурга, не имеющий постоянного места жительства на территории Республики Крым.

«В ходе обыска по месту пребывания злоумышленника оперативниками были изъяты семь мобильных телефонов и несколько планшетов, при помощи которых этот ранее не судимый гражданин, предположительно, осуществлял преступную деятельность», – обратили внимание полицейские.

Правоохранители отметили, что злоумышленник был задержан и доставлен в Ялту и под тяжестью доказательств написал явку с повинной, признавшись, что похищенные денежные средства потратил на личные нужды. По версии следствия, мужчина причастен к совершению как минимум четырех аналогичных фактов мошенничества в разных субъектах РФ, по которым от задержанного также поступили явки с повинной.

Правоохранители добавили, что следственным отделом ОП «Ливадийский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый заключен под стражу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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