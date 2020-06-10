Подпольные раздевалки, ржавые лестницы и вонь: как Крым встретит первых туристов «коронавирусного» сезона

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Крым текущим летом все-таки примет туристов. Правда, наводить лоск и порядок на улочках, набережных и пляжах приморских городов по традиции никто не торопится.

В Крыму постепенно снимают ограничения, связанные с распространением коронавируса, – открываются парки, с 15-го июня официально заработают отели и пансионаты для крымчан. Пока, правда, только для счастливых обладателей крымской прописки или зарегистрированных по месту пребывания. Но уже разрешено бронирование для туристов материка – их начнут принимать с 1 июля.

При этом вопрос с открытием пляжей республиканские власти на данный момент не решили, в отличие от соседнего Севастополя, где врио губернатора Михаил Развозжаев распорядился открыть доступ к морю с 15 июня при соблюдении социальной дистанции и определенного количества одновременно находящихся на пляже человек.

Впрочем, для местных жителей и тех туристов, которые все же умудрились попасть в Крым, а таких с каждым днем становится все больше, «отмашка» сверху не требуется. Люди гуляют по набережным приморских городов, вместо запаха моря вдыхая «благоухающие» мочой закоулки, кусты и берегоукрепительные стенки, потому что общественные туалеты пока не открыты. К примеру, в Гурзуфе на набережной в настоящий момент работает только одна уборная – она платная, в местном общепите. Вход – 20 рублей. Столько же стоит посещение клозета в Алуште.

Соскучившиеся по солнцу и свободе передвижения граждане устраиваются на своих покрывалах и полотенцах без всякой дистанции на изрядно «съеденных» морем, замусоренных пляжах.

Их подсыпку никто и не собирался проводить, как ремонт и уборку. Более или менее прилично в этом отношении выглядят пляжи ведомственных санаториев и пансионатов. Контраст особенно резкий на фоне установленных ко Дню города Алушты инсталляций, за которыми выступают ржавые конструкции и облупившиеся каркасы навесов.

Повсеместно обнаруживаются сломанные лестницы с отсутствующими ступенями и неубранные последствия зимних штормов.

«Сразу же бросается в глаза инфраструктурная убогость и запущенность пляжей. Чувство местами такое, что к сезону некоторые еще даже и не начинали готовиться – спешно что-то красят, белят, приколачивают, цементируют. Товарищи, но ведь по-хорошему все это должно было быть готово к 1 апреля!!!» – комментируют в соцсетях.

«Убогость во всем, увы. А что на диких пляжах творится – лучше не показывать». «Отдыхала в прошлом году в Алупке, пляжи, конечно, плохие: неухоженные, в море – огромные валуны. Волнорезы, построенные в советские времена, полуразрушенные, ограждения – ржавые», – соглашаются другие.

Поделиться впечатлениями от увиденного можно не только в Интернете, но и в очереди в подпольную раздевалку на одном из городских пляжей Алушты.

Кабинки для переодевания остались с прошлого сезона, их никто не убирал, но на всякий случай придвинули к забору, оставив небольшой зазор. «Для сильных и стройных!» – иронизируют отдыхающие.

Близости общения способствует и другая очередь – за чебуреками. Работающих заведений общепита пока немного. «Ждем отдыхающих. Местные – это копейки», – объясняют причину простоя владельцы.

Впрочем, их надежды могут оправдаться. «Начали приезжать. Цены на жилье подняли немного, конечно. Было 15 тысяч рублей за неделю, теперь 20», – рассказал житель Гурзуфа.

Риелторы соглашаются, что спрос на сезонную аренду жилья в Крыму начинает активно расти.

«Сейчас заявки на июль и дальше – на уровне прошлого года. Повышенным спросом

пользуются бюджетное жилье – однокомнатные квартиры и, как ни странно, частные

просторные дома сегмента «люкс», с бассейнами, гаражами.

Спрос на элитное жилье по сравнению с прошлыми годами вырос, наверное, в десятки раз. Стоимость аренды таких квадратных метров начинается в среднем от одного миллиона рублей в месяц. При этом бронируют их на месяц-два и более, вплоть до конца «бархатного сезона». Но это тоже с июля. Впрочем, таких предложений на ЮБК – единицы. Нам известно о 7-8 вариантах. Но, возможно, их несколько больше», – рассказал председатель Ассоциации участников рынка недвижимости Республики Крым Олег Коцеблюк.

Успеют ли местные власти приморских городов и поселков за короткий срок наверстать упущенное? Вопрос риторический.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма обещают, что с 1 июля полуостров полноценно будет принимать туристов. Сергей Аксенов сообщил, что с 1 июля с соблюдением всех требований Роспотребнадзора в Крыму стартует межсубъектовый туризм.

Четверть решивших отдыхать российских граждан намерены поехать в Крым. Четверть граждан, которые решили отдыхать в этом году в России, намерены поехать в Крым.

Санатории и гостиницы в Крыму смогут принимать туристов, но только крымчан. Предприятия санаторно-курортной сферы в Крыму возобновят свою деятельность с 15 июня. Принимать они смогут только местных жителей.

Власти считают, что Россия готова в к постепенному запуску турсезона. Россия готова к постепенному запуску туристического сезона.