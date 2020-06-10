«Отдать мост и сдаться Украине»: что Ефремов говорил о Крыме

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По решению суда заслуженный артист России Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП в Москве, помещен под домашний арест.

Известному актеру грозит до 12 лет тюрьмы за то, что он за рулем своего джипа в состоянии алкогольного опьянения врезался в другую машину, водитель которой погиб.

Отношение к Ефремову в российском обществе никогда не было однозначным. Его уважают как талантливого артиста. При этом его немало критиковали за выходки, которые он позволял себе после принятия очередной дозы спиртного. Среди таковых – срыв спектакля и брань в адрес зрителей во время гастролей в Самаре, дебош на фестивале «Кинотавр» в Сочи, попытка «разогнать» ОМОН в центре Москвы.

Многих оскорбляли высказывания актера о России. Далеко не всем пришлись по нраву и оценки Ефремова по поводу событий 2014 года в Крыму.

«Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост отдать и все. Пускай они деньги берут за проезд и счастливы будут. И, может, Крым простят. Мне кажется, нуда разбираться с Украиной именно деньгами. Если Украине посылать газ бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться. А они «поднимутся» на этом», - сказал он в интервью блогеру Юрию Дудю в июне 2018 года.

«Крым – не наш, потому что мы с детства воспитаны такими вещами, что слабых обижать нехорошо и чужое брать тоже плохо», - подчеркнул Ефремов в беседе с телеведущей Лизой Каймин в ноябре 2014 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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