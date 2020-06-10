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Коронавирус в Крыму

Одна скончалась, семеро в тяжелом состоянии: сводка по COVID в Крыму

10:25 среда, 10 июня 2020
Одна скончалась, семеро в тяжелом состоянии: сводка по COVID в Крыму

фото © Новости Крыма

В Симферополе скончалась пациентка с коронавирусной инфекцией и вызванной ею пневмонией.

Об этом на ежедневном брифинге заявил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.

«У нас умерла пациентка, которая находилась в реанимации Симферопольской городской больницы №7 с положительным диагнозом «новая коронавирусная инфекция», «двухсторонняя полисегментарная пневмония» с тяжелым течением и обострением хронических заболеваний», - отчитался Лясковский.

Кроме того, из 107 остающихся на лечении человек семь инфицированных находятся в тяжелом состоянии в реанимации Симферопольской горбольницы №7.

«Один пациент на инвазивной ИВЛ и шесть на кислородной поддержке. 80 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, из них 20 человек в удовлетворительном состоянии», - добавил замминистра.

По последним данным, 2881 человек, которые контактировали с зараженными, все еще находятся под медицинским наблюдением.

Как сообщалось ранее, за последние сутки в Крыму выявили одного нового больного COVID-19. Таким образом, количество зараженных с начала пандемии в регионе достигло 458 человек. При этом 338 инфицированных уже выздоровели и выписаны из медучреждений.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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