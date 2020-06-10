Власть
На рынке в Симферополе предотвратили теракт - ФСБ
В Симферополе сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности предотвратили теракт на одном из рынков.
Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.
«Предотвращен террористический акт в городе Симферополь. Задержаны пять граждан России. Задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма», - сообщили в ведомстве.
У подозреваемых были обнаружены самодельные взрывные устройства, огнестрельное и холодное оружие.
«Изъяты... средства связи, содержащие информацию о подготавливаемых преступлениях, а также связях с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины», - подчеркнули в силовом ведомстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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