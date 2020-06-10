На крымские избирательные участки закупают термометры

На обеспечение санитарной безопасности во время голосования по вопросу внесения поправок в российскую Конституцию Крым получил 124 миллиона рублей.

На эти деньги в республике уже успешно закопаются средства индивидуальной защиты, сообщил председатель избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев.

— Крым уже получил деньги для приобретения средств защиты и правительство РК поручило Министерству промышленной политики заниматься закупкой по всей стране, где возможно приобрести маски, для защиты всех желающих проголосовать как 1 июня, так и за 6 дней, — рассказал Малышев.

По его словам, все желающие проголосовать будут обеспечены индивидуальными шариковыми ручками.

— Закупаются спиртовые салфетки для обеззараживания, специальные коврики, которые будут расположены на входах в избирательные участки, они также будут обрабатываться. Закупаются термометры, — подчеркнул Малышев, еще раз призвав всех граждан принять участие в голосовании.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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