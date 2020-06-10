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Власть

Между Севастополем и Ялтой будет курсировать новая «Комета»

Между Севастополем и Ялтой будет курсировать обновленное судно «Комета».

Об этом на своей странице в Facebook написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

«Сегодня со стапелей Рыбинского «Вымпела» сошла новая «Комета». Благодаря раннему возобновлению работы системообразующих предприятий в регионе, завод смог достроить ее в установленный заказчиком срок», - написал глава субъекта.

Он также рассказал, что после окончания швартовых испытаний, обновленное судно отправится в Крым, как и два предыдущих проекта.  Первая «Комета» уже второй сезон курсирует между Севастополем и Ялтой, перевозя пассажиров с почти стопроцентной загрузкой.

«Это очень комфортабельное судно - с климат-контролем, удобными откидными креслами и диванами, и даже зарядками для мобильных устройств. Продумана в нем и безопасность – для защиты от возгораний выполнено двойное остекление. Весь проект полностью отвечает задачам, которые стоят перед нами по импортозамещению», - отметил Миронов, добавив, что гордится тем, что такие суда производят на территории региона.

Ранее сообщалось, что «Комету» планируют запустить по маршруту Феодосия-Ялта летом 2020 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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