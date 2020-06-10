Купальный сезон в Севастополе откроется с 15 июня

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В Севастополе определились с датой открытия купального сезона.

Правительство города приняло постановление о том, что сезон продлится с 15 июня по 15 сентября.

«У нас актуализирован перечень городских пляжей, определены новые операторы. На сегодняшний день в Севастополе зарегистрированы 34 пляжные зоны для отдыха. С операторами пляжей проведена разъяснительная работа. По правилам техники безопасности все операторы пляжей имеют определенное количество спасателей, прошедших соответствующее обучение для оказания первой помощи пострадавшему, за каждым пляжем также закреплен медпункт», – сообщил и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Врио главы Севастополя Михаил Развожаев поручил, чтобы с 15 июня к работе в полноценном режиме вернулись детские сады города, а с 22 июня – поликлиники и больницы.

Ранее Аксенов сообщил, что с 1 июля на полуостров начнут впускать туристов из России.

Также Аксенов объявил, что с 15-го июня на территории полуострова «полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан». Вместе с этим также отменяется обязательная обсервация для туристов из России.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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