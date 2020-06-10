Курортный сезон
Развитие сюжета: Эксперт рассказал сколько туристов приедет в Крым ● Подпольные раздевалки, ржавые лестницы и вонь: как Крым встретит первых туристов «коронавирусного» сезона ● Власти Крыма объявили о всего лишь одном заболевшем за минувшие сутки ● В правительстве Севастополя объяснили «исчезновение» 16 пляжей ● Власти Крыма обещают, что с 1 июля полуостров полноценно будет принимать туристов
Купальный сезон в Севастополе откроется с 15 июня
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В Севастополе определились с датой открытия купального сезона.
Правительство города приняло постановление о том, что сезон продлится с 15 июня по 15 сентября.
«У нас актуализирован перечень городских пляжей, определены новые операторы. На сегодняшний день в Севастополе зарегистрированы 34 пляжные зоны для отдыха. С операторами пляжей проведена разъяснительная работа. По правилам техники безопасности все операторы пляжей имеют определенное количество спасателей, прошедших соответствующее обучение для оказания первой помощи пострадавшему, за каждым пляжем также закреплен медпункт», – сообщил и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов.
Врио главы Севастополя Михаил Развожаев поручил, чтобы с 15 июня к работе в полноценном режиме вернулись детские сады города, а с 22 июня – поликлиники и больницы.
Ранее Аксенов сообщил, что с 1 июля на полуостров начнут впускать туристов из России.
Также Аксенов объявил, что с 15-го июня на территории полуострова «полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан». Вместе с этим также отменяется обязательная обсервация для туристов из России.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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Подпольные раздевалки, ржавые лестницы и вонь: как Крым встретит первых туристов «коронавирусного» сезона. Крым текущим летом все-таки примет туристов. Правда, наводить лоск и порядок на улочках, набережных и пляжах приморских городов по традиции никто не торопится.
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Подпольные раздевалки, ржавые лестницы и вонь: как Крым встретит первых туристов «коронавирусного» сезона фото
Крым текущим летом все-таки примет туристов. Правда, наводить лоск и порядок на улочках, набережных и пляжах приморских городов по традиции никто не торопится.
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В Севастополе определились с датой открытия купального сезона.
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