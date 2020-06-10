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Водный кризис

Крымчанам стоит готовиться к лимитам на воду: чем обернется засуха 2020 года для Крыма

21:26 среда, 10 июня 2020
Крымчанам стоит готовиться к лимитам на воду: чем обернется засуха 2020 года для Крыма

фото © Крым.реалии

Сотрудники географического факультета Крымского федерального университета имени Вернадского предложили новый проект по добыче дополнительных запасов пресной воды для полуострова, об этом сообщила пресс-служба вуза.

По мнению ученых, даже обмелевшие реки можно использовать для водоснабжения.

Как пояснил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Геннадий Самохин, под верхним уровнем рек находятся древние галечные русла, по которым проходит водоносный горизонт. Сегодня большинство этих запасов уходят в море, однако ученый уверен, что эту воду с помощью точечно построенных водопроводов можно извлекать из подруслового стока и аккумулировать в Межгорном водохранилище. Самохин отметил, что для реализации проекта понадобится около двух лет.

Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в 2020 году полуостров ждет сильная засуха.

Заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк высказал мнение, что проект крымских ученых не сможет дать полуострову достаточно воды для смягчения засухи.

– На мой взгляд, коллеги-географы просто нашли очередной информационный повод, чтобы успокоить местное население: мол, вода есть, только ее нужно найти и взять. Подрусловый сток действительно существует, другой вопрос: какие у него объемы? Вода не может браться из ниоткуда, и если в бассейне реки не выпадают осадки, то стоки не формируются ни в основном русле, ни под ним. Так что тут я вижу манипуляцию: потребности Крыма никак нельзя компенсировать использованием этого подруслового стока. К тому же началось лето, когда температура повышается, объемы испарений увеличиваются. При этом сегодняшние запасы в крымских водохранилищах настолько маленькие, что летом наверняка придется объявлять чрезвычайную ситуацию не только в степном Крыму и на востоке полуострова, а и в других районах. Крымчане должны готовиться к лимитированной подаче питьевой воды.

По мнению Михаила Яцюка, в этом году различные отрасли экономики Крыма также будут испытывать нехватку воды для своих нужд.

В этих условиях России стоит добиваться возобновления поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, – считает глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при правительстве Крыма Александр Молохов.

– Насчет водной проблемы высказываются разные точки зрения. Лично я не чиновник, не должностное лицо, а адвокат. Мое мнение такое: надо всеми способами, прежде всего юридическими, добиваться возобновления подачи воды по Северо-Крымскому каналу, а шапкозакидательские настроения, которые иногда проявляются в Крыму, неуместны. К сожалению, мы не можем рассчитывать и уповать на то, что Украина восстановит водоснабжение полуострова, поэтому прорабатываются разные варианты. Но очень хотелось бы чтобы в Киеве возобладал здравый смысл.

Ранее различные представители украинских властей, включая постоянного представители президента Украины в Автономной Республике Крым Антона Кориневича, неоднократно заявляли о том, что «возобновление подачи днепровской воды в Крым возможно только после деоккупации полуострова».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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