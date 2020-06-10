Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымскому общепиту рассказали как надо работать в новых реалиях ● Одна скончалась, семеро в тяжелом состоянии: сводка по COVID в Крыму ● Кому и что в Крыму нельзя: Аксенов внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности ● В Севастополе тоже отменяют обсервацию для приезжих ● В Крыму восстановлена работа 85 процентов предприятий
Коронавирус замер: оперативная сводка по Севастополю
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По состоянию на утро 10 июня новых случаев заболевания COVID-19 в Севастополе не зарегистрировано, сообщает пресс-служба правительства города.
Новых выздоровевших пациентов тоже нет – ситуация остается стабильной.
«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 177 человек. Выздоровели 150 человек, 3 человека умерло», - уточнили в пресс-службе.
На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 100 человек, в городской больнице № 9 –93. Под наблюдением по месту жительства – 960 человек.
В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд». Как сообщалось ранее, с сегодняшнего дня в обсерватор решено помещать только контактных лиц с заболевшими.
Всех, кто приезжает в Севастополь из других стран или регионов, отправляют изолироваться дома, предварительно сделав тест на COVID-19 на въезде в город.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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