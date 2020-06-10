Коронавирус замер: оперативная сводка по Севастополю

фото © pixabay.com

По состоянию на утро 10 июня новых случаев заболевания COVID-19 в Севастополе не зарегистрировано, сообщает пресс-служба правительства города.

Новых выздоровевших пациентов тоже нет – ситуация остается стабильной.

«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 177 человек. Выздоровели 150 человек, 3 человека умерло», - уточнили в пресс-службе.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 100 человек, в городской больнице № 9 –93. Под наблюдением по месту жительства – 960 человек.

В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд». Как сообщалось ранее, с сегодняшнего дня в обсерватор решено помещать только контактных лиц с заболевшими.

Всех, кто приезжает в Севастополь из других стран или регионов, отправляют изолироваться дома, предварительно сделав тест на COVID-19 на въезде в город.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма объявили о всего лишь одном заболевшем за минувшие сутки. За 9 июня на территории Республики Крым подтвержден 1 новый случай коронавирусной инфекции, выявленный активно при проведении противоэпидемиологических мероприятий.

В Севастополе тоже отменяют обсервацию для приезжих. В Севастополе решено отменить обязательные две недели в обсерваторе для всех, кто приезжает из регионов России и других стран.

Госпиталь в Севастополе принял первых пациентов после вспышки COVID. Многофункциональный медицинский центр Минобороны в Севастополе принял на лечение первых пациентов.

Аксенов объявил об отмене режима самоизоляции в Крыму. В Крыму с 15 июня будет отменен режим самоизоляции для всех категорий граждан.