Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе тоже отменяют обсервацию для приезжих ● В Крыму восстановлена работа 85 процентов предприятий ● Госпиталь в Севастополе принял первых пациентов после вспышки COVID ● Аксенов объявил об отмене режима самоизоляции в Крыму ● В Крыму под медицинским наблюдением находится 2897 человек
Кому и что в Крыму нельзя: Аксенов внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности
фото © Газета.Ру
Глава Крыма Сергей Аксенов внес очередные изменения в собственный указ от 17 марта 2020 года No 63-У.
Вчера глава РК заявил, что с 15 июня в республике снимается режим самоизоляции и для крымчан, и для приезжих, а гостиницам и отелям можно начинать бронировать места для туристов с материка (размешать их можно будет с 1 июля).
Вечером на официальном сайте кабмина РК появился в очередной раз обновленный указ, из которого следует, что в РК сохраняется режим повышенной готовности и масочный режим в общественных местах, но разрешено практически все, кроме:
- проведения массовых мероприятий, в том числе публичных,
- деловых, спортивных, культурных, развлекательных;
- выезда организованных детских групп за пределы Республики Крым.
Разрешена любая деятельность, кроме:
- демонстрации кинофильмов (деятельность по показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на открытых площадках или в прочих местах, предназначенных для просмотра фильмов, деятельность кинематографических клубов);
- организации конференций и выставок;
- образовательная деятельность, за исключением автошкол, обучения по ряду профессий, дистанционного образования, а также работы общеобразовательных школ и детских садов;
- санаторно-курортных организаций, за исключением принимающих крымчан.
- творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
- деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (детские игровые комнаты, закрытые плавательные бассейны, тренажерные и фитнес-залы, батутные центры, деятельность водных аттракционов, игры, шоу, тематические выставки), за исключением случаев осуществления тренировочного процесса в дистанционном режиме и тех, кто предоставляет услуги по индивидуальным занятиям.
- деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, спа-комплексов, аквапарков, саун.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Жительница Севастополя у администрации стоит в пикете против убийства. Светлана Талдина, руководитель центра помощи бездомным животным «Жизнь» стоит в одиночном пикете у здания правительства Севастополя с плакатом: «Прекратите направлять налоги севастопольцев из бюджета города на убийство бездомных животных.
Послы ЕС 10 июня утвердят продление крымских санкций против России. Постоянные представители стран Евросоюза 10 июня планируют принять решение о продлении крымских санкций против России еще на год.
Депутат из Керчи намерен в суде доказать Аксенову, что тот не прав. Константин Ерманов уверен, что именно его глава Крыма назвал провокатором, что не соответствует, как он считает, действительности.
В Севастополе 10 июня планируют назначить выборы главы города. В Севастополе 10 июня состоится внеочередное пленарное заседание парламента.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Власти Крыма объявили о всего лишь одном заболевшем за минувшие сутки
За 9 июня на территории Республики Крым подтвержден 1 новый случай коронавирусной инфекции, выявленный активно при проведении противоэпидемиологических мероприятий.
Кому и что в Крыму нельзя: Аксенов внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности
Глава Крыма Сергей Аксенов внес очередные изменения в собственный указ от 17 марта 2020 года No 63-У.
Аксенов объявил об отмене режима самоизоляции в Крыму
В Крыму с 15 июня будет отменен режим самоизоляции для всех категорий граждан.
19 часов назад
В Крыму запретили ловить креветки и мидии
В Крыму с 1 июня вступил в силу запрет на любительский лов черноморских креветок и сбор мидий.