Кому и что в Крыму нельзя: Аксенов внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности

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Глава Крыма Сергей Аксенов внес очередные изменения в собственный указ от 17 марта 2020 года No 63-У.

Вчера глава РК заявил, что с 15 июня в республике снимается режим самоизоляции и для крымчан, и для приезжих, а гостиницам и отелям можно начинать бронировать места для туристов с материка (размешать их можно будет с 1 июля).

Вечером на официальном сайте кабмина РК появился в очередной раз обновленный указ, из которого следует, что в РК сохраняется режим повышенной готовности и масочный режим в общественных местах, но разрешено практически все, кроме:

- проведения массовых мероприятий, в том числе публичных,

- деловых, спортивных, культурных, развлекательных;

- выезда организованных детских групп за пределы Республики Крым.

Разрешена любая деятельность, кроме:

- демонстрации кинофильмов (деятельность по показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на открытых площадках или в прочих местах, предназначенных для просмотра фильмов, деятельность кинематографических клубов);

- организации конференций и выставок;

- образовательная деятельность, за исключением автошкол, обучения по ряду профессий, дистанционного образования, а также работы общеобразовательных школ и детских садов;

- санаторно-курортных организаций, за исключением принимающих крымчан.

- творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

- деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (детские игровые комнаты, закрытые плавательные бассейны, тренажерные и фитнес-залы, батутные центры, деятельность водных аттракционов, игры, шоу, тематические выставки), за исключением случаев осуществления тренировочного процесса в дистанционном режиме и тех, кто предоставляет услуги по индивидуальным занятиям.

- деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, спа-комплексов, аквапарков, саун.

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