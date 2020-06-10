Какой сегодня праздник 10 июня

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Сегодня, 10 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день мороженого (World Ice Cream Day)

Официальным днем рождения мороженого принято считать 10 июня 1786 г. Именно в этот день его начали массово продавать в Америке. Инициатором создания праздника стала американская компания Ben & Jerry’s. Она была основана в 1987 г. и быстро достигла потрясающего успеха. Отмечая первую годовщину со дня основания компании, владельцы устроили гуляние, на котором каждый желающий мог безвозмездно продегустировать образцы изготавливаемой продукции.

День мороженого празднуют во всем мире. На всенародных гуляниях производители презентуют новые виды излюбленного лакомства, устраивают дегустации, чтобы показать потребителю,какое должно быть мороженое, устанавливают скульптуры, выставляют в галереях высокохудожественные фотографии и делают инсталляции любимого всеми продукта.

День рождения киностудии Союзмультфильм

Фото versiya.info

Свой праздник киностудия «Союзмультфильм» празднует 10 июня. Именно в этот день 1936 года в столице была открыта легендарная киностудия.

Первый рисованный полнометражный фильм был выпущен работниками студии в 1947 году. Он назывался «Конек-Горбунок». Через 6 лет на базе «Союзмультфильма» появилось объединение, посвященное кукольным фильмам. Его наиболее яркой работой стал фильм «Карандаш и Клякса – веселые охотники». На протяжении долгих лет здесь велись съемки кукольных спектаклей.

Также сегодня, 10 июня, отмечают такие праздники:

- День памяти преподобной Елены Дивеевской

- День пресс-служб МВД РФ

- Никита Гусятник

- День рождения шариковой ручки

- День разрисованных ладоней

- Всемирный день ремесленничества (World Handicrafts Day)

- День сообщества анонимных алкоголиков (Alcoholics Anonymous Founders Day) в США

- День чая со льдом (National Iced Tea Day) в США

- День часов в Японии

- День детей на Гаити

- День трав и специй (National Herbs and Spices Day) в США

- День отмены рабства в Гвиане

- День Португалии

- День пограничника Молдовы

- День военно-морских сил Италии

Сегодня именины празднуют: Евтихий, Игнатий, Павел, Крискент, Захар, Дмитрий, Никита, Филофея, Софрон, Диоскорид, Еликонида, Митродор, Элладий (Елладий).

Что происходило 10 июня в прошлые годы

404 - изгнание из Константинополя Иоанна Златоуста

1610 - первые голландские поселенцы прибыли на остров Манхэттен (Северная Америка).

1692 - первые «ведьмы» повешены в Салеме.

1776 - король Франции Людовик XVI тайно выдал драматургу Пьеру Бомарше миллион ливров для передачи их на нужды борцов за независимость США.

1809 - Папа Римский Пий VII отлучил Наполеона Бонапарта от церкви.

1865 - премьера «Тристана и Изольды» Вагнера в Мюнхене.

1886 - консилиум врачей признал короля Людвига II Баварского сумасшедшим.

1909 - Впервые в мире использован сигнал SOS.

1909 - Основана Канберра, столица Австралии.

1917 - Центральная Рада провозглашает Универсал «К украинскому народу на Украине и вне Украины сущему», который будет впоследствии называться «I Универсалом».

1934 - создано украинское отделение ГУЛАГа.

1935 - основано общество анонимных алкоголиков.

1936 - в СССР основана киностудия «Союзмультфильм».

1941 - распоряжением главнокомандующего сухопутных войск Германии назначен срок начала операции «Барбаросса»22 июня.

1943 - венгр Ласло Биро изобрел шариковую ручку. Он работал по заказу Британских Королевских воздушных сил, которым требуется ручка, способная писать на больших высотах при низком давлении.

1947 - «Сааб» произвел свой первый автомобиль.

1964 - в Москве открыт памятник Тарасу Шевченку.

1996 - корпорация «Интел» выпустила процессор «Pentium II».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 10 июня. Какие праздники будут завтра?

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